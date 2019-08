Praha 1 chce regulovat dopravu, omezení vjezdu čeká Národní i Pařížskou

Po centru města se pohybují místní obyvatelé, Pražané z jiných částí i miliony turistů. Všichni bez omezení se sem nevejdou. Kdo má mít přednost a proč?

Z logiky věci a vzhledem k tomu, na jaké židli sedím, musím na prvním místě obhajovat rezidenty, potom Pražany a až na posledním místě turisty. Centrum města skutečně dostává pořádně na frak. Letos má do Prahy dorazit už 8,5 milionu návštěvníků a všichni centrem projdou. Město tím velice trpí. Příklad měst, jako jsou Benátky nebo Barcelona, jasně dokazuje, že v určitý moment už začne převažovat negativní dopad turismu.

O turisty už tedy nestojíte?

Praha bohužel přitahuje nejhorší typ turismu, jako jsou „Alcohol Tours“ nebo třeba rozlučky se svobodou mladých Britů. Naopak Vídeň má sice méně turistů, ale ti obvykle nevyhledávají tu nejnižší zábavu.

Chcete minimálně část návštěvníků z Prahy vyhnat?

Určitě bychom je z centra nevyhnali. Uvědomujeme si, že se jedná o místo, které chtějí všichni vidět. Ale byli bychom rádi, kdyby turistů bylo méně. Navíc se nabízí možnost navštívit i další zajímavá a významná místa v Praze. Třeba na Vyšehradě je například zahraničních návštěvníků minimum.

Jako radní pro dopravu chcete problém přetíženého centra řešit omezováním dopravy. Nebude to mít největší dopad na řidiče z řad místních obyvatel?

Jde nám především o nadbytečnou dopravu, kdy auta skrz historické centrum pouze projíždějí a zkracují si tudy cestu. To skutečně ve světě nemá obdoby. Nechceme zcela uzavřít centrum, lidé se musí dostat, kam potřebují, ale nemohou vždy využívat nejjednodušší cestu. Typickým příkladem je, když vám navigace ukáže, že nejrychlejší cesta z Chotkových sadů na Smíchov vede přes Malou Stranu, přestože jsou k dispozici tunely Blanka a Strahovský. To je pro centrum devastující. Dopravní přetížení má také za následek, že jsme po měření kvality ovzduší v Praze 1 zjistili, že celá tato oblast je v ohrožené zóně a kvalita je strašidelná.

Radnice Prahy 1 rozhodla od letošního podzimu zamezit autům vjezd na Mariánské náměstí nebo do Ostrovní ulice ze Spálené. Má se ale jednat jen o první krok. Kde budete pokračovat?

Na přípravách už půl roku pracujeme a vytipovali jsme řadu problematických oblastí. V následující etapě plánujeme zejména uzavření průjezdu pod Prašnou bránou a nedaleké Havlíčkovy ulice. Obě opatření mají přispět ke zklidnění Starého Města a Petrské čtvrti. Nechceme tím ale omezovat rezidenty, proto zvažujeme instalaci zásuvných sloupků.

Pro jaké další lokality obdobná řešení ještě zvažujete?

Bavíme se například o okolí Pařížské a Dlouhé ulice, což je spojeno také s problémem hluku v nočních hodinách. Z menších projektů chystáme i regulaci, kterou už předpřipravilo minulé vedení městské části, a týká se ulic U Lužického semináře a Cihelná na Malé Straně. Také zvažujeme zklidnění v okolí ulic Národní, Rytířská a Jungmannova, kde je velký průjezd aut hledajících místo pro zaparkování. Dalším možným místem pro omezení dopravy je oblast Nového Města kolem Panské ulice a V Cípu, které je také velmi vytížené dopravou. Problémem jsou i zkratky některých řidičů Opletalovou ulicí a zbytečně hustá doprava je třeba v Nerudově ulici a na Pohořelci.

Chystáte se v těchto případech tedy spíše instalovat zajížděcí sloupky, které umožní vjezd rezidentům, než striktní zákaz?

Ano, vnímáme to jako kompromisní řešení mezi úplným uzavřením a neomezeným vjezdem.

Kdy se tyto plány naplní?

Ke komplexnímu řešení, které by mělo vést ke zklidnění v centru, bychom se rádi dostali během příštích dvou let. Přesný časový harmonogram ale zatím neexistuje.

Taková opatření budou mít negativní dopad i na zásobování desítek podniků.

Zásobování v současné podobě vnímáme jako velký problém. Proto bychom je rádi ve spolupráci s magistrátem omezili pouze na ranní a dopolední hodiny.

Jak by to konkrétně vypadalo?

Například bychom mohli umožnit vjezd do některých ulic pouze od 6 do 10 hodin. Když v úzkých ulicích během dne zastaví dvě dodávky, tak tam už nikdo další nejen neprojede, ale téměř ani neprojde. Proto bychom chtěli zavést, že zásobování bude možné pouze do doby, než se ulice lidmi zaplní.

Dopravu v centru začali už omezovat vaši předchůdci na radnici. V mnoha případech ale řidiči značení nerespektují, sloupky zabraňující vjezdy pak dokonce odřezávají a ničí. Neměli byste se nejdříve zaměřit na dodržování stávajících opatření?

Na takové případy narážím dnes a denně. Hlavním problémem je ovšem dohled a městská i státní policie skutečně dlouhodobě trpí podstavem. A v centru města je to vidět ještě výrazněji, protože kromě místních obyvatel se tady pohybují miliony turistů. Navíc chápu, že dohlížení na dopravu bude vždycky až na druhém místě po bezpečnosti.

Vy sám se tedy v Praze 1 setkáváte s agresivními praktikami některých řidičů a nerespektováním dopravních opatření?

Primárním problémem je ignorování dopravních značek se zákazem vjezdu. Kromě toho se ale skutečně setkáváme s tím, že jsou některé zábrany devastovány. Do zásuvných sloupků řidiči sypou písek, aby nevyjížděly. Někteří zásobovači zase sloupky záměrně vyvracejí. Takový přístup se musí rychle změnit.