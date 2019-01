Praha už nechce hlučný ohňostroj. Nahradit ho mohou drony, nebo lasery

Pompézní a velkolepý, takový byl jako každoročně i letošní novoroční ohňostroj odpalovaný z Letenských sadů. Za jedenáctiminutovou zábavu, která mimo jiné připomněla letošní třicáté výročí od sametové revoluce, zaplatil magistrát 1,7 milionu korun.

V takové podobě ho ale Pražané pravděpodobně viděli naposledy. Nové vedení hlavního města totiž plánuje zásadní změny.

„Pro příští rok bych preferoval klidnější a zároveň ekologičtější formu světelné show, která bude brát ohled jak na stav ovzduší a z ohňostroje vznikajících emisí, tak na životní prostředí nebo domácí mazlíčky,“ sdělil MF DNES primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti).

Praha by tak následovala některé další evropské metropole, které od nákladných pyrotechnických přehlídek postupně ustupují. Například polská Varšava tentokrát v rámci silvestrovských oslav uspořádala místo klasického ohňostroje laserovou show. O návrhu Hřiba sice zatím rada města nejednala a kancelář primátora pouze sonduje možná alternativní řešení, podle některých dřívějších vyjádření koaličních partnerů Pirátů z uskupení Praha sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09/STAN) by ale záměr mohl mít i jejich podporu.

Dělobuchy mohou nahradit lasary, drony

Otázkou ovšem zůstává, čím tradiční podívanou nahradit, aby Pražané a návštěvníci města o novoroční program zcela nepřišli.

„Nabízí se více provedení. Například světelná show s drony, laser show nebo tichý ohňostroj za použití jiné formy pyrotechniky než vysoko letících a zároveň hlučných typů,“ pokračuje primátor.

Jenže také alternativní možnosti mají své nevýhody. Například s drony je problém, že by při přehlídce nesmělo pršet a foukat silný vítr. Právě takové počasí bylo letos. Ohňostroj, který by měl být tichý, by zase byl velmi komorní a vystřeloval by pouze do výšky zhruba deseti až dvaceti metrů, takže by jej viděli pouze lidé stojící v blízkém okolí.

„Všechny pyrotechnické výrobky, které mají efekt a jsou viditelné z velké dálky, fungují na principu černého střelného prachu. Ty vždy produkují kvantum hluku. Pokud by se měl udělat v Praze novoroční ohňostroj, neexistuje varianta, která bude tichá a zároveň efektní pro diváka,“ prohlásil nedávno designér a spoluautor pražského novoročního ohňostroje Martin Peter ze společnosti Makalu Fireworks.

Tendr bude na podzim

Až se hlavní město definitivně rozhodne pro podobu nového provedení, vybere dodavatele ve veřejné soutěži. Není však jisté, že se na českém trhu vůbec najde někdo, kdo představy města dokáže splnit. Zatím je ale ještě na přípravy čas. Pokud se zájemci najdou, vítěz tendru by měl být podle Hřiba znám teprve během podzimu.

V případě tradičního ohňostroje magistrát dosud na dodavatele každoročně vypisoval výběrové řízení. A to se také obvykle konalo skoro na poslední chvíli. „O vítězi rozhodlo hlavní město 19. listopadu. Řízení bylo otevřené, veřejně vyhlášené a uveřejněné s předstihem více než měsíce,“ říká k letošnímu výběru mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

roti plánu vedení Prahy se nijak výrazně nestaví ani předseda opozičního klubu zastupitelů ANO Patrik Nacher, věc však považuje za zcela podružnou.

„Osobně se tomu nebráním. Praha má ale jiné priority než řešit, jaký bude ohňostroj. Zatím nevidím u vedení města žádnou vizi, ale pouze komentování různých podobných detailů,“ zlobí se zastupitel.

Hana Kordová Marvanová (Facebook) Dnes jsme se na poradě členů Rady hl. m. Prahy shodli na tom, že příští oslavy Silvestra už nebudou provázeny hlasitým ohňostrojem. Myslím, že si obyvatelé Prahy včetně zvířat zaslouží klidnější oslavy konce roku :-).

Konec hlučných ohňostrojů tak spíše potěší ochránce přírody a ekology, kteří pravidelně koncem roku poukazují na to, jaké následky má pyrotechnika pro divoká zvířata žijící ve městě. To se týká především vodních ptáků, pro které je Vltava v Praze jedním z významných zimovišť.

„Ptáci vylekaní hlukem z ohňostrojů v panice prchají ze svého nocoviště a kvůli dezorientaci a tmě narážejí do překážek, jako jsou budovy, mosty, trolejová vedení a další. Tyto střety bývají smrtelné,“ upozorňuje například ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek a dodává, že u řeky v metropoli aktuálně pobývají tisícovky ptáků mnoha druhů.

Navíc podle aktuální analýzy Českého hydrometeorologického ústavu zhoršuje odpalování ohňostrojů a zábavní pyrotechniky ovzduší. Koncentrace znečišťujících látek ve vzduchu se však zvyšují jen krátkodobě, uvedla včera ČTK.

O rachejtle Pražané nepřijdou

Magistrát alespoň prozatím neplánuje dále zpřísňovat vyhlášku týkající se používání oblíbené zábavní pyrotechniky ve městě, nebo dokonce přistoupit až zcela k jejímu zákazu.

„Celoplošnou regulaci domácích ohňostrojů na Silvestra si v praxi nedovedu představit, a to s ohledem na turismus v centru města a vysokou oblibu ohňostrojů mezi rezidenty,“ říká primátor a dodává, že by to připadalo v úvahu maximálně v několika vybraných lokalitách zejména v okolí řek, kde se nejvíce vyskytují vodní ptáci.

Už aktuálně platná vyhláška omezuje používání drobné pyrotechniky v hlavním městě mimo vybraná místa pouze na termín 31. prosince a 1. ledna.