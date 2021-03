Začal boj o krytou sjezdovku v Radotíně, investor je zatím tajný

„Byla nám představena studie, která říkala, jak by mohl projekt vypadat,“ potvrzuje člen výboru pro územní rozvoj Ondřej Martan (ODS). „Výbor teď hlasoval pro to, aby se myšlenka rozpracovala do fáze, ve které se určí, jestli je projekt na daném místě možné udělat nebo ne,“ komentuje Martan.



Podnět prošel výborem i přesto, že se k němu Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) nevyjádřil souhlasně. „Záměr je pro území krajinářsky nevhodný. Navíc není zřejmé, zda je v souladu s přípravou aktivit v rámci projektu příměstského parku Soutok. Dále není zjevné, jaký má obecný přínos ani jaká je energetická udržitelnost záměru,“ říká mluvčí IPR Marek Vácha.



„Na části území je záměr v rozporu se Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy. Jde o zábor lesního pozemku v přírodním parku a ochranném pásmu přírodní památky pro zástavbu,“ pokračuje mluvčí. Podle něj se pozemky nacházejí v záplavovém území Vltavy a Berounky, jež je pro zástavbu zcela nevhodné. Využití území je omezeno i nadzemním vedením vysokého napětí a jeho ochranným pásmem, proto je IPR nepovažuje pro účely sportu za použitelné.

Jde o zábor pro zástavbu v ochranném pásmu přírodní památky. mluvčí IPR Marek Vácha

Proti návrhu se postavil i člen výboru Pavel Světlík (Praha sobě). „Podporovat to nebudu, jsem proti,“ říká zastupitel. „Čím víc zatnete sekeru, tím dříve se rozštípne špalek. Proto jsme to nechtěli schválit ani v podnětu, aby od toho byl už klid,“ vysvětluje Světlík postoj zastupitelů za Prahu sobě. Kromě nich hlasovali proti i Piráti.



Součástí sportovního areálu na kraji Prahy má být krytá sjezdovka schovaná v tubusu dlouhém 480 metrů, běžkařská trať nebo například velodrom pro dráhovou cyklistiku. Celkové náklady by měly činit až pět miliard korun. Ty chce do sportovišť investovat soukromý investor. Veřejnosti jeho jméno není doposud známé. Podle informací, které zveřejnil Deník N, je velká část pozemků, na nichž by mohl areál vyrůst, spojena s uhlobaronem Pavlem Tykačem.

Kdo na projektu vydělá?

Pokud by prošla změna územního plánu, hodnota pozemků by několikanásobně vzrostla. Také mezi pražskými politiky se spekulovalo, že by neznámým investorem projektu mohl být právě Tykač. Pravdivost informace však nepotvrdil nikdo z těch, které MF DNES včera oslovila.

„Není to pravda, je to úplná blbost,“ říká Tykačův mluvčí Jan Chudomel k vlastnictví pozemků a k investicím do projektu. „Pokud si chce někdo postavit sjezdovku, ať si ji postaví. Ale není nejmenší důvod spojovat záměr s námi, my jsme v tom nic nečinili a činit nehodláme,“ říká mluvčí.

To, že by Tykač měl být investorem sportovního areálu, odmítá i projekční a stavební firma DECO. Právě ta podnět na změnu územního rozhodnutí na magistrát podala. „Projekt dělá skupina DECO pro tři společnosti. Jedna z nich je nizozemská,“ říká architekt Daniel Barták, který ve firmě pracuje. Podle něj se skupina z Nizozemska zabývá výstavbou lyžařských hal v Evropě a oslovila holding DECO s žádostí o zmapování situace v České republice. Jeho slova potvrdil i jednatel společnosti Petr Bedrna, identitu investora však prozradit nechce.

„Jméno nizozemské společnosti bohužel nemůžu zatím uvést z důvodu dohody o mlčenlivosti. Pokud bude změna územního plánu odsouhlasena, dozví se veřejnost jméno investora i zainteresované skupiny z projektové dokumentace,“ komentuje situaci Bedrna.

Část území, na kterých by měl areál vzniknout, patří i státu a městské části Praha 16. Ta souhlasila s tím, aby byl územní plán změněn a na pozemcích vzniklo sportoviště. „Souhlas se nevztahuje přímo na tento areál, ale obecně k tomu, že tam v budoucnosti vznikne něco sportovního. Ten areál je trochu předimenzovaný. A nevím, jestli jsou to schopni zaplatit,“ komentuje situaci místostarosta části Miroslav Knotek (ODS).

Na území plánované výstavby se také nachází orná půda, která spadá do první třídy půdní ochrany a měla by být vyjímána ze zemědělského fondu jenom výjimečně, a to pro záměry liniové infrastruktury a ekologické obnovy krajiny.