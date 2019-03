Lyžování v Praze se může stát skutečností, areál by vyšel na 6 miliard

Místo na Ještěd, nebo do Krkonoš by Pražané v budoucnu mohli vyjet za zimními sporty do jižní části Prahy. Architekti ze společnosti Deco Group představili svoji vizi sportovního areálu se sjezdovkou. S projektem se seznamuje Praha i městské části.