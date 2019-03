Nápad sjezdovky pod střechou v Brně pořád žije, lokalita je dál neznámá

Myšlenku postavit v Brně krytou sjezdovku představil loni v březnu novinářům radní pro sport Jaroslav Suchý (KDU-ČSL) stylově – v červené lyžařské helmě a sjezdařských brýlích s tím, že do podzimu by město mohlo vědět, kde by atrakce mohla stát.

Sice to neví stále, ale nápad přestál komunální volby a lidovci, kteří mají opět na starosti sport, se ho nevzdávají. „Vize pořád žije. Je součástí strategie rozvoje sportu ve městě Brně,“ poznamenal Suchý.

A trvá i záměr s vyhledávací studií, jen se o něco odsunul. Do budoucna se Suchý chystá vyrazit někam na zkušenou. Do Dubaje, kde už v roce 2005 postavili vůbec první krytou sjezdovku na světě za 170 miliard korun, to však nebude.

„Nejspíš bychom se jeli podívat do Nizozemska. Tamní areál však funguje jen do konce března a kalendář na březen už mám hodně plný, takže letos to nestihneme. Snad v příštím roce,“ poznamenal Suchý s tím, že je předčasné cokoli bližšího k záměru uvádět.

Loni v březnu byl však konkrétnější. „První představy počítají s tím, že sjezdovka má být dlouhá kolem 500 metrů s převýšením 120 metrů,“ nechal se tehdy slyšet a dodal, že sjezdovka by mohla přijít řádově na stovky milionů korun. „Rychlobruslařský ovál přijde přibližně na 300 milionů, tohle by bylo nejspíš víc,“ podotkl tehdy.

Platit má soukromý investor

Nápady s krytými sjezdovkami jsou v současnosti v kurzu. Zvlášť poté, co loni Ester Ledecká získala dvě zlaté olympijské medaile na lyžích i na snowboardu v Jižní Koreji. O možnosti vybudovat takový umělý svah se pak loni v dubnu zmínil ve svém projevu ke sportovcům i premiér Andrej Babiš.

„Po příletu z her jsem měl možnost mluvit s Martinou Sáblíkovou, Ester Ledeckou i trenérem Martiny Petrem Novákem, který by nám měl ukázat projekt na rychlobruslařskou halu. Táta Ester mi zase ukazoval projekt nizozemské kryté sjezdové haly,“ poznamenal Babiš během svého projevu.

A právě s Jankem Ledeckým chtěl Suchý nápad konzultovat. „Slyšeli jsme, že premiérovi ukazoval nějaký projekt, tak jsme si s ním chtěli smluvit schůzku, ale ukázalo se, že šlo jen o fotografii v nizozemském Landgraafu, takže ze setkání sešlo,“ poznamenal Suchý.

Až Brno vytipuje, kde by mohla sjezdovka stát, nemíní podle Suchého stavbu platit. „My dáme jen pozemek a najdeme soukromého investora. Kromě toho teď máme jiné priority, například multifunkční halu pro Kometu na výstavišti nebo velodrom v Komárově,“ doplnil.

Sjezdovku pod střechou chtěl v roce 2015 u Prahy vybudovat i Miloslav Kebrle, bývalý ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn. A další podobný projekt se nyní objevil taktéž na okraji hlavního města, v Lahovicích a Malé Chuchli.

Projekční kancelář DECO navrhuje sportovní areál na ploše deseti hektarů. Součástí by měla být krytá sjezdovka, rychlobruslařská hala, a dokonce i krytý velodrom, který chce stavět i Brno. Problém je v tom, že se k lahovickému projektu za zhruba šest miliard nehlásí žádný investor.

Jak se lyžuje na kryté sjezdovce v Dubaji: