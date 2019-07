Tah z Prahy do Rakouska blokuje za Benešovem smrtelná nehoda auta a motorek

Nehoda se stala kolem půl třetí.

„Byla to dopravní nehoda osobního vozidla a dvou motorek. Máme tam jedno smrtelné zranění řidiče motocyklu. Na místě jsou všechny složky Integrovaného záchranného systému a letěl tam i vrtulník,“ uvedla mluvčí po třetí hodině odpoledne.

Silnice I/3 musela být v místě nehody zcela uzavřena. Ředitelství silnic na svém webu varuje před dopravním kolapsem, protože tento tah vede z Prahy do oblíbených destinací, kam lidé vyrážejí na prodloužený víkend a prázdninové pobyty. Měli by tedy volit jiné trasy, odstraňování následků se předpokládá do 18. hodiny.