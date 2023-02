Středočeská policie chce krotit řidiče, odstup mezi auty poprvé změří drony

Nehodovost v kraji Po středočeských silnicích projede za 24 hodin více než 10 milionů vozidel, z toho skoro čtyři miliony po dálnicích. Celkově bylo v kraji v roce 2022 hlášeno 15 127 dopravních nehod. Policisté již nemusí evidovat nehody se škodou do sto tisíc nebo bez zranění. Nejvíce řidičů havarovalo v územním odboru Mladá Boleslav. Nejvíce se řidiči meziročně polepšili v Benešově, kde se stalo o 136 bouraček méně, naopak o 141 havárií více evidují policisté na Praze venkov jih. Na dálnicích se loni bouralo 1 467x, je to o 30 nehod více než v roce 2021. 2409 nehod se loni stalo v pátek, je to nejrizikovější den. 76 lidí loni v kraji na silnicích zemřelo,15 z toho v úterý.