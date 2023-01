Nové přísnější pokuty pro řidiče rozleptala inflace a sedm let debat

Už v roce 2016, kdy se diskuse o zpřísnění bodového systému rozbíhala, uvažovalo ministerstvo dopravy o zvýšení maximální hranice finančního postihu u nejzávažnějších přečinů, jako je zavinění nehody s ublížením na zdraví, z platných 50 tisíc korun na 75 tisíc korun. U nejméně závažných jako je nepoužití bezpečnostního pásu nebo zapomenutí světel zůstává v návrhu ministerstva dopravy pětitisícikorunová pokuta.

Na rozdíl od původní verze ji ale nemusí dostat všichni přistižení řidiči. Nápad se stanovením pevných finančních pokut za konkrétní přestupky totiž ministerstvu shodila ze stolu Legislativní rada vlády s tím, že v ostatních oblastech zákon o správním trestání rozmezí finanční sankce využívá. Dopravním policistům tak zůstane možnost rozhodnout podle aktuálních okolností a zohlednit například polehčující okolnosti.

„Například maminka se třemi děti nezapne světla, protože řeší spoustu jiných věcí. Nebo půjde o šoféra, který opakovaně páchá přestupky. To bych si troufl říct, že policie zohledňovat bude,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Podle něj je jasně stanovené rozmezí pokuty spravedlivější. V první řadě by totiž sankcionování řidičů mělo působit výchovně a nemělo by být pro některé motoristy likvidační.

V obecné rovině nový systém přináší zjednodušení bodové škály. Bodované přestupky budou hodnocené šesti, čtyřmi nebo dvěma trestnými body. Přináší ale řadu novinek zejména pro mladé řidiče. Konkrétně o možnost začít řídit už od sedmnácti let pod dohledem bezúhonného mentora, nebo takzvaný řidičák na zkoušku. Pod tím se skrývá přísnější režim pro nové řidiče, které už při nasbírání šesti trestných bodů bude čekat povinné bezpečnostní školení a psychologické vyšetření.

Příklady navrhovaných pokut ve správním řízení Řízení pod vlivem alkoholu až 25 000 Kč Odmítnutí zkoušky na alkohol až 75 000 Kč Překročení rychlosti o 50 km/h (o 40 v obci) až 25 000 Kč Vjezd na železniční přejezd přes zákaz, jízda na červenou až 25 000 Kč

Příklady navrhovaných pokut na místě Jízda spolujezdce bez zapnutého pásu 1500 až 2000 Kč Nedání přednosti v jízdě 2500 až 3500 Kč Jízda na červenou 4500 až 5500 Kč Porušení zákazu zastavení a stání, zapomenutí dokladů max. 1500 Kč Nerozsvícení světel, špatné parkování max. 1500 Kč

Takto představoval ministr dopravy Martin Kupka novelu silničního zákona navrhující řidičák na zkoušku a pokutu až 75 tisíc loni v červenci: