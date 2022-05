Mnozí řidiči to jistě uvítají – už za rok a půl by mohli jet po dálnici rychlostí 150 kilometrů v hodině, aniž by se báli pokuty. Návrh na zvýšení rychlostního limitu, o kterém se debatuje už několik let, má teď mimořádnou šanci projít. Je totiž součástí programového prohlášení vlády a měl se objevit v připravované novele zákona o silničním provozu.