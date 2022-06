Nejvytíženější bývají obvykle trasy do Chorvatska. Na dovolenou tam tradičně míří stovky tisíc Čechů. Minulý rok jen do poloviny srpna to bylo dokonce okolo 560 tisíc cestovatelů. „Asi nejkomplikovanější bude jižní trasa, to znamená na České Budějovice. Tam probíhá jak výstavba dálnice, tak i obchvatu jihočeské metropole. Tak se dají očekávat pro řidiče problémy,“ říká Igor Sirota, tiskový mluvčí ÚAMK.

Kontroverzní D1 má být víceméně průjezdná po dobu celých prázdnin.