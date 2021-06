Nehorázná obhajoba, řekl soud a potvrdil trest za zbití stařenky v metru

Incident se odehrál 6. ledna ve stanici metra Prosek.



„Pan obžalovaný se válel na sedačce. Nereagoval na žádost poškozené, aby jí uvolnil místo, protože si vzhledem ke svým zdravotním obtížím potřebovala sednout právě tam, kde se u sedačky nacházela tyč, které se mohla chytit. Absolutně nevybíravým způsobem ji napadl,“ uvedla předsedkyně odvolacího senátu Kateřina Radkovská.

Dudáček, který tvrdí, že mu bylo špatně ještě ze silvestrovské oslavy a proto v metru pospával, udeřil seniorku opakovaně do obličeje. Poranil jí nos, ze kterého jí tekla krev. Z nosu jí spadly brýle a rozbily se.

„Jeho obhajoba spočívající v tom, že nevěděl, že paní poškozené je tolik let, kolik jí je, to je skutečně nehorázné tvrzení. Bylo jí téměř devadesát a rozhodně vypadá na svůj věk. Vypadá jako vetchá stařenka. To, že ji pan obžalovaný napadl třemi ranami pěstí do obličeje, je naprosto neomluvitelné,“ zdůraznila soudkyně.

Podle odvolacího senátu mohl Dudáček způsobit ženě daleko vážnější zranění. To, že z napadení vyvázla jen s oděrkami v obličeji, označil soud za náhodu. Zcela jistě k tomu však přispěl i jeden z cestujících, který se zbité ženy okamžitě zastal a útočníka ještě před odjezdem soupravy ze stanice vyhodil na perón.

Napadla mě ona, tvrdí obžalovaný

Dudáček již na jaře u Obvodního soudu pro Prahu 9 tvrdil, že na něj zaútočila seniorka.

„Nikoho jsem si nevšímal. Najednou do mě začal někdo mlátit. Dostal jsem do nohy čtyři rány francouzskou holí. Lekl jsem se, vstal jsem a ona vrazila do sloupku, spadly jí brejle. Žádný pěsti do obličeje jsem jí nedával. Pak mě napadli čtyři chlapi a vyhodili mě z metra,“ uvedl obžalovaný muž.

Soud však uvěřil svědkům i napadené stařence, že agresorem byl on.



„Pořádně jsem ho neviděla. Zeptala jsem, co tam dělá, jestli spí, a jestli může dát nohy dolů a posadit se, protože jsem si tam chtěla sednout. Nic neřekl. Vylítnul a začal mě fackovat, dal mi i rány pěstí. Při první nebo druhé facce letěly brýle na zem, takže jsem potom neviděla. Kolik mi dal ran, to nevím. To byla jedna za druhou,“ popsala při výslechu na policii seniorka.



Při ukládání trestu přitížil Dudáčkovi cynický náhled na spáchanou trestnou činnost i to, že se útoku na ženu dopustil v podmínce. Dostal ji za dřívější krádež a zkušební dobu má stanovenou do února příštího roku.



6. dubna 2021

Za nyní projednávaný pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví v metru mu soud uložil deset měsíců vězení. Obhájkyně, která žádala u odvolacího soudu pro klienta zproštění nebo mírnější trest, neuspěla.



„Pan obžalovaný byl ohrožen trestní sazbou v rozmezí šest měsíců až tři léta. Pokud máme k dispozici jeho trestní rejstřík a vidíme, že se tohoto jednání dopustil ve zkušební době podmíněného odsouzení pro jinou trestnou činnost, pak nelze považovat trest odnětí svobody v délce deseti měsíců za nepřiměřeně přísný,“ vysvětlila předsedkyně senátu Radkovská.



Někdejší nadějný dorostenecký fotbalista je pátý měsíc ve vazbě, má tak za sebou téměř polovinu trestu a mohl by v krátké době požádat o podmíněné propuštění. Šance na úspěch však nemá vysoké, protože se již v předchozí zkušební době podmínky za krádež neosvědčil.