Vám to přijde vtipné? Soudkyně kárala agresora z metra, čeká ho vězení

Obžalovaný muž má kde bydlet, přesto zvolil život na ulici. „To byste nepochopila,“ řekl soudkyni, kterou zajímalo proč. Nepracuje, užívá pervitin, občas ho finančně podpoří otec.



Dudáček se podle svých slov na Silvestra 2020 opil a z alkoholu mu bylo údajně špatně ještě o několik dní později. Zmíněný incident ve stanici metra Prosek se odehrál šestého ledna.



Muž si prý kvůli nevolnosti zabral v jednom z vagónů šestimístnou sedačku, na kterou si lehl v botách. Podle jednoho ze svědků neměl roušku a vypadalo to, že chce vyvolat konflikt.

Nastupovala tam i devadesátiletá Marie Š. Má problém s páteří, v pravé noze endoprotézu, pohybuje se o francouzské holi. Před lety podstoupila operaci očí, má silně poškozený zrak. Bez brýlí je slepá, s nimi sice vidí, jenže špatně.



Vypověděla, že si potřebovala sednout na místo, u něhož je tyč od stropu do podlahy, aby se jí mohla při vstávání ze sedačky držet. Na tom, které bylo nejblíž, se však rozvaloval Dudáček.

„Pořádně jsem ho neviděla. Zeptala jsem, co tam dělá, jestli spí, a jestli může dát nohy dolů a posadit se, protože jsem si tam chtěla sednout. Nic neřekl. Vylítnul a začal mě fackovat, dal mi i rány pěstí. Při první nebo druhé facce letěly brýle na zem, takže jsem potom neviděla. Kolik mi dal ran, to nevím. To byla jedna za druhou,“ popsala seniorka.



„Ježíš, co vy tady tak spíte? Vy máte nohy nahoře. Sundejte si je, já bych si tady, prosím vás, chtěla sednout.“ odpověď Marie Š. na dotaz vyšetřovatele, co muži řekla

Připustila, že se mohla muže dotknout holí, podle ní ale reagoval, až když ho slovně napomenula. „Od fackování mě zachránil nějaký muž, mohlo mu být kolem padesátky. Kam se pak poděl útočník, vůbec nevím,“ dodala.

Dudáčka zpacifikoval Radek K., který ho vytáhl z metra na perón. Záběry, na nichž je vidět jeho zákrok, zveřejnila policie. Obránce staré dámy tam chtěl držet muže do příjezdu hlídky, jenže ve vagónu zůstal jeho batoh. Protože hrozilo, že souprava odjede i s jeho věcmi, útočníka pustil a do metra opět nastoupil. Dudáček pak z místa zmizel, hledala ho policie.

Video, které v rámci pátrání po muži, zveřejnila policie (leden 2021):



13. ledna 2021

Na další stanici pomohli lidé zraněné seniorce do přivolané sanitky. Lékaři jí ošetřili krvácející nos. Žádné vážnější zranění neměla. Oprava ulomené obroučky brýlí vyšla ženu na osmdesát korun. Od Dudáčka žádné odškodnění nežádá. Soudu napsala, že se s ním už nechce potkat, protože se ho bojí.

Agresorka byla ona, tvrdí obžalovaný

Muž verzi seniorky odmítl. „Bylo mi blbě. Jezdil jsem metrem tam a zpátky, ležel jsem tam, spal jsem. Nikoho jsem si nevšímal. Najednou do mě začal někdo mlátit. Dostal jsem do nohy čtyři rány francouzskou holí. Lekl jsem se, vstal jsem a ona vrazila do sloupku, spadly jí brejle. Žádný pěsti do obličeje jsem jí nedával. Pak mě napadli čtyři chlapi a vyhodili mě z metra,“ tvrdí muž.

Soudkyně Tereza Staňková ukázala Dudáčkovi fotografie zraněné ženy. „Podívejte se. Jak si vysvětlujete, že má paní poškozená na nose krvavý šrám, když tvrdíte, že jste se jí ani nedotkl?“ –⁠ „To ani nevím, kdo to je,“ reagoval obžalovaný. „To je paní poškozená Š.,“ připomněla mu soudkyně. „Tomu nevěřím,“ uvedl Dudáček. „Nevím, jak se jí to stalo. To má asi z té obroučky,“ dodal.



Podle znaleckého posudku z oboru soudního lékařství bylo zranění ženy způsobeno tupým násilím střední intenzity, například úderem pěsti.



To, že Dudáček ženu zbil, potvrdil také svědek Pavel S., který sice neviděl celý incident, ale spatřil, jak muž stařenku třikrát udeřil. „Vůbec nechápu, jak to babča ustála,“ divil se.



Když soudkyně četla jeho výpověď, konkrétně pasáž o tom, že útočník pak seniorce „ukopl hůl“, Dudáčka to pobavilo a zasmál se. „Pane obžalovaný, vám to přijde vtipné?“ zarazila ho. „Pardon,“ odvětil muž. „Jestli budete narušovat průběh hlavního líčení, tak vás nechám vykázat a budeme pokračovat bez vás,“ varovala ho soudkyně.

Muže po provedeném dokazování potrestala deseti měsíci vězení. Neuvěřila jeho verzi, že stará paní byla agresivní a on se pouze bránil.



Podívejte se na dnes vyhlášený rozsudek:



Jedinou polehčující okolností při ukládání trestu byl podle soudu fakt, že šlo o pokus ublížení na zdraví a následky nebyly vážnější.



Dudáčkovi naopak přitížilo to, že má na kontě za poslední tři roky devět přestupků a dvě odsouzení za krádeže. Do příštího února je v podmínce. Dnes uložený trest dostal muž za dva přečiny, v metru se totiž dopustil ještě výtržnictví.

Státní zástupkyně pro něj žádala při podání obžaloby osm měsíců vězení. Po cynismu, který podle ní předvedl u hlavního líčení, mu navrhla o dva měsíce víc. Obhájkyně chtěla, aby soud jejího klienta zprostil, nebo mu dal podmínku.

„Rezignoval jste na jakýkoliv řádný způsob života, parazitujete na svém rodiči, na svém otci, na svých prarodičích. Vzhledem k tomu, že jste se jednání dopustil vůči devadesátileté osobě a nejsou zde téměř žádné polehčující okolnosti, soud dospěl k závěru, že je na místě vám uložit již nepodmíněný trest,“ uvedla soudkyně.



Po vyhlášení rozsudku Dudáčka upozornila, že je už téměř tři měsíce ve vazbě a na konci dubna, po odpykané třetině trestu, by mohl požádat o podmíněné propuštění. Odsouzený muž se však rozhodl podat odvolání. Případem se tak bude zabývat ještě Městský soud v Praze.