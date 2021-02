Ať o testování žáků rozhodují i zřizovatelé škol, požaduje Praha po vládě

„Otevíráme diskusi o tom, jak by další testování mělo probíhat. Budeme žádat vládu a spojíme se s ministerstvem školství a ministerstvem zdravotnictví, aby reflektovalo zkušenosti, které jsme v tomto pilotu získali,“ řekl radní Vít Šimral (Piráti).



Radnice spolu s městem rozdala v v úterý více než 150 dětem antigenní testy na covid a děti se otestovaly samy doma z vzorků ze slin. Při negativním výsledku mohly ve středu ráno do školy, výsledek se škola dozvěděla skrze aplikaci.



„V Základní škole Litvínovská se otestovalo 108 žáků s tím, že negativních bylo 98 a šest dobrovolný test neodevzdalo. V Mateřské škole Veltruská se testování zúčastnilo 140 dětí z nichž negativních bylo 87 a 24 test neodevzdalo. Z otestovaných 16 pedagogů všichni byli negativní,“ shrnul na tiskové konferenci magistrátu radní pro školství v Praze 9 Zdeněk Davídek.

Pozitivní reakci s testováním mělo podle odhadu zástupců Prahy 9 70 až 80 procent rodičů. Někteří testování odmítli, ale podle místostarosty Tomáše Portlíka (ODS) se může počet zmenšit, pokud bude projekt dobře propagován.

Podle Davídka by se v případě testování v celé městské části týkalo 900 dětí a 380 učitelů z prvního a druhého stupně základních škol a v případě mateřinek by se testovalo také 900 dětí a 215 zaměstnanců. Celkově by se tak jednalo o vzorek bezmála 2 400 lidí.



Testování žáků bude stát více než miliardu

Problém by nastal v případě plošného testování na celém území Prahy ve všech školách, jejich zřizovatelem je magistrát nebo městské části.

„V ideálním případě by se muselo testovat dvakrát týdně a v takovém případě by testování do konce školního roku vyšlo na miliardu a půl korun. Pokud by stát neumožnil financování tohoto testování, tak se obávám, že bychom to nebyli schopni uhradit,“ dodal radní Šimral s tím, že ve výpočtu nejsou zahrnuty školy soukromých či církevních zřizovatelů. Pomoc vlády chce Praha i s financováním pilotního projektu testování.



Podle místostarosty Prahy 9 a městského zastupitele Tomáše Portlíka je nutné vyzkoušet různé typy antigenních testů, které se liší přesností. Různé druhy testů se budou testovat během příštího týdne.

„Rozhodli jsme se to rychle otestovat, abychom měli praktickou zkušenost. Ne vždy znamená, že levnější antigenní test nám může dát spolehlivý výsledek,“ řekl Portlík. Porovnat je podle něj třeba účinnost a ceny testů.



Testování v mateřských školách a na prvních a druhých stupních základních škol podpořil dnes místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Bohuslav Svoboda (ODS), podle kterého současný plán vlády s testováním těchto dětí nepočítá.

„Já to považuji za velkou chybu. Vypadá to, že britská mutace viru ve své četnosti překročila u nás 50 procent. Bezesporu je infekčnější, ale napadá i mladé lidi. Máme už celou řadu dětí ve věku dvou let na umělém dýchání. Přestože jsou to ojedinělé případy, musíme s tím počítat a děti testovat,“ sdělil Svoboda.



Výsledky testování by se podle něj mohly vyhodnocovat jednou za čtrnáct dní a jestliže by se vir šířil, musely by se školy zavřít.

Pražští zastupitelé dnes rovněž schválili přidělení účelové neinvestiční dotace pro Prahu 9 ve výši 800 tisíc korun, která bude sloužit k úhradě projektu. Město chce rovněž pořídit 300 tisíc tzv. LEPU testů, které vyrábí čínská společnost LEPU Medical a jež by měly dorazit v příštím týdnu.