Část pražské magistrály čeká letos uzavírka, kopat se bude i v Modřanech

Dokument o dopravních omezeních pro nadcházející sezonu, který má redakce k dispozici, je připravený pro zasedání zastupitelstva, které proběhne tento čtvrtek. Podle Technické správy komunikací (TSK), která uliční síť spravuje, je ale letošní stavební sezona opravě Barrandovského mostu opravdu podřízena.

„Veškeré práce, které budeme provádět na hlavních komunikacích, se podřídí dopravním omezením, která budou souviset s rekonstrukcí Barrandovského mostu. Nic, co by mohlo negativně ovlivnit ta dopravní omezení, neplánujeme,“ říká mluvčí TSK Barbora Lišková. Na objízdných trasách pro Barrandovský most TSK nedovolí provádět výkopové práce ani žádným dalším investorům.

Výkopy nejen v Modřanech

Kopat se ale bude těsně před zahájením kritických oprav mostu. Na poslední chvílí se město pokusí dokončit některé opravy v okolí této páteřní komunikace, které mají následně situaci během rekonstrukce mostu usnadnit. Částečná uzavírka začne třeba na Modřanské, kde od 15. března proběhne oprava v úseku Branická a Pitkovická. U Modřanské bude také do 30. dubna dokončeno rozšíření odbočovacího pruhu na Barrandovském mostě v místě sjezdu na Braník ve směru Modřanská.

„Bude odstraněn keřový porost, aby vznikl prostor pro rozšíření komunikace. Vozovka bude rozšířena o jeden jízdní pruh v šířce 3,5 metru. Pravý pruh bude v celé délce asi 40 metrů vyhrazen pro odbočení směr na Braník, levý pruh pak s následným rozdvojením do Modřan,“ vysvětluje dokument radních připravený pro jednání zastupitelů. Opatření by mělo pomoci plynulosti dopravy hlavně v kritických měsících. Do 30. dubna skončí také práce na Komořanské, kde se opravuje už od 10. ledna. „Rekonstrukce Komořanské a tamních opěrných zdí se sanací svahu jsme naplánovali tak, abychom práce ukončili před zahájením oprav Barrandovského mostu,“ říká Lišková.

Výběr z Velkých uzavírek v metropoli Barrandovský most: od 1. 5. do 20. 8., částečná uzavírka, provoz třemi jízdními pruhy v každém směru bude zachován.

Legerova, Sokolská: 1. 8. – 31. 8, rekonstrukce plynovodu s průjezdem sníženým počtem pruhů.

Milady Horákové v křižovatce s Badeniho a U Prašného mostu od 2. 5. do 20. 5., oprava tramvajové trati s částečným omezením automobilové dopravy.

Hlávkův most: 2. 4. – 31. 5., uzavírka jednoho pruhu, provoz pro auta povede zbývajícím jízdním pruhem a po tramvajovém pásu.

Vršovická na křížení s Moskevskou, 1. 3. – 27. 4., rekonstrukce komunikace, injektáže podloží, uzavírka jízdního pásu ve směru z centra a objížďka.

Rumunská v úseku od Lublaňské po Francouzskou, od 1. 1. do 25. 8. Jde o rekonstrukci kanalizace a obnovu vodovodních řadů s částečnou uzavírkou. Průjezd pro řidiče je v plánu sníženým počtem jízdních pruhů.

Rašínovo nábřeží v úseku Palackého náměstí – Výtoň od 15. 2. do 1. 4. Rekonstrukce tramvajové trati s objízdnou trasou.

V Komořanské ale nebude pro Barrandovský most značena oficiální objízdná trasa, i když se tudy auta směřující do metropole z jihu budou moci opravám vyhnout tím, že použijí zbraslavský Most Závodu míru. V této části Prahy ale bude hlavní objízdnou trasou Barrandovského mostu Pražský okruh.

Ke konci dubna chce TSK také dokončit opravu na opačném konci Prahy v části Kutnohorské, která začne od 1. března. Další části této komunikace už přitom byly opraveny loni. „Práce budou spočívat v odfrézování stávajících asfaltových vrstev a následné pokládce vrstev nových, a to včetně výškové úpravy navazujícího chodníku,“ uvádí mimo jiné k projektu TSK.

Plynovod, kanalizace, koleje

Správa komunikací s uvedenými plynaři přitom nejsou jedinými iniciátory dopravních uzavírek v metropoli. Některé souvisejí také s rekonstrukcí kanalizace či tramvajových tratí.

Další oprava plynovodu proběhne například na nábřeží Eduarda Beneše, na Klárově či Dvořákově nábřeží a v Lannově. Práce v těchto lokalitách bude soustředěna mezi 21. březen a 31. červenec. Také opravy kanalizací omezí řidiče. K těm nejvíce frekventovaným místům patří Poděbradská v úseku U Elektry – Nademlejnská, kde bude v průběhu března snížen počet jízdních pruhů.

Dopravní expert plán uzavírek nekritizuje. „Jako velmi pozitivní vnímám snahu magistrátu o koordinaci uzavírek v rámci všech investorů, protože se dá očekávat, že oprava Barrandovského mostu bude působit značné dopravní komplikace nejen v okolí mostu, ale bude mít jistě dopad i na provoz ve vzdálenějších lokalitách, v letošním roce by omezení provozu na Barrandovském mostě mělo trvat asi 3 měsíce,“ říká Zdeněk Lokaj z Ústavu aplikované informatiky v dopravě ČVUT. Klíčové podle něj bude včasné ukončení zmíněných prací v Komořanské a Modřanské ulici.