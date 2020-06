Pieta k výročí vypálení Lidic bude menší. Pomohou i sociální sítě

V únoru vyhrál výběrové řízení ministerstva kultury na ředitele Památníku Lidice. S obcí a zdejší institucí však vojenský historik Eduard Stehlík, který krátce předtím skončil na ministerstvu obrany, spolupracoval už v minulosti. Od roku 2006 je čestným občanem Lidic a o jejich pohnuté historii napsal i dvě knihy. „Stejně jako by měl každý muslim absolvovat alespoň jednou za život cestu do posvátné Mekky, měl by každý Čech alespoň jednou za život navštívit Lidice. Zastavit se u hrobu popravených mužů, Horákova statku, a uvědomit si, co se tady před téměř osmdesáti lety stalo,“ říká muž, kterému koronavirová epidemie připravila ostrý start ve funkci.