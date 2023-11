Piráti nemají starosty, to je ve volbách velký handicap, říká politolog Mrklas

„Nemyslím si, že třeba Petra Pecková byla před minulými volbami známá jinde než v Mnichovicích a okolí. Takže se domnívám, že potenciál kandidátů z řad STAN ještě není vyčerpaný,“ říká politolog CEVRO Institutu Ladislav Mrklas.

Kam z hlediska politické geografie patří Středočeský kraj?

Určitě je to po Praze druhý nejvýznamnější region, a dokonce bych řekl, že politicky začíná být regionem nejdůležitějším. Jednak proto, že se velmi rozvíjí, a existují prognózy, že počet obyvatel kraje ještě výrazně poroste. To samé platí i ekonomicky, i tam jeho síla bude růst. S tím souvisí růst politického vlivu. Už nyní lze říct, že ve středních Čechách se do značné míry rozhoduje o výsledcích všech voleb. V kraji totiž roste počet vysokoškoláků, mladých a ekonomicky aktivních lidí, kteří navíc chodí volit. A tím výrazně ovlivňují volební výsledek.