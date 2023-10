Fiala není mužem na svém místě, říká Miloš Zeman

Ve chvíli, kdy děláme tento rozhovor, probíhá ve Sněmovně hlasování o nedůvěře vládě. Není to vzhledem k rozložení sil od opozice zbytečné gesto? Šéf poslanců ODS Marek Benda uvedl, že by to mělo smysl jen tehdy, pokud by byla vládní koalice rozkolísaná. To se nezdá…

Pokud je veřejnost o tomto jednání informována, pak to zbytečné nebylo. Něco jiného by bylo, kdyby cenzura dospěla tak daleko, že by televize už přenos ze Sněmovny nevysílala a ani další média o tomto jednání neinformovala. Vláda je sice rozkolísaná kvůli Pirátům, ale vyslovení nedůvěry je signál nikoli vůči existující vládě, ale vůči veřejnosti. Je to informační příležitost.

Paní kancléřka mi nedávno zakázala navštěvovat Lánskou oboru. Bral jsem to s úsměvem jako drobnou zlomyslnost malého člověka.