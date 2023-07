Ukrajina má šanci na územní zisky jen do konce roku, řekl Pavel na summitu NATO

Pavel hovořil na veřejné diskusi NATO Public Forum pořádané na okraj summitu, kde dostal i otázku na vývoj ukrajinské protiofenzivy. „Ukrajina pomalu získává území, pravděpodobně stále hledají slabá místa v ruské obraně. Stále nenasadili významné síly, které připravili,“ míní Pavel.

Mluvil o tom, že ruské straně hraje do karet to, že měla čas na přípravu obranných linií a má vzdušnou převahu. Ukrajinci jsou podle něj mnohem více motivovaní a vybavení lepší technikou, ovšem nemají dost munice a vzdušných sil, „aby byli opravdu efektivní“.

Čas na posun fronty se jim krátí nejen proto, že s příchodem zimy bude složitější, ale také kvůli nadcházejícím volbám ve Spojených státech, v Rusku a na samotné Ukrajině, uvedl.

„Uvidíme další pokles ochoty masivně podporovat Ukrajinu dodatečnými zbraněmi. Takže všechny tyhle podmínky pravděpodobně povedou k závěru, že to, co bude dosaženo do konce roku, bude východiskem pro vyjednávání,“ upozornil Pavel.

Kromě munice a vojenského vybavení podle něj Ukrajina potřebuje také „povzbuzení a ujištění“. Odkazoval tím na klíčové téma summitu ve Vilniusu, kterým je možný posun v otázce přijímání Ukrajiny do NATO.

Upozornil také, že kdyby Západ nechal Ukrajinu čelit válce samotnou, znamenalo by to jen přiblížení konfliktu blíže k aliančním hranicím.

Podle Pavla spojenci mohou posílit ukrajinskou morálku příslibem, že zahájí přístupový proces ihned po konci bojů. „Ideální stav by byl, kdybychom dnes byli schopni Ukrajině říct, že v okamžiku, kdy skončí válka, tak začneme přístupová jednání jejich členství v NATO,“ okomentoval Pavel před hlavním jednáním lídrů NATO pro česká média. „Ukrajina potřebuje vidět světlo na konci tunelu, musí cítit motivaci, že jednou bude vítána v naší rodině,“ prohlásil.

Po debatě se prezident potkal se zástupci amerického Kongresu. Senátory zajímaly konkrétní formy podpory, které Česko poskytuje Ukrajině a jeho pohled na nutnost navyšovat obranné výdaje kvůli aktuálním bezpečnostním otázkám.