Jedno SPOLU, druhé Spolu. Dvě uskupení můžou zmást voliče podobným názvem

Stávající první muž Jihomoravského kraje Jan Grolich by za rok ve volbách pozici rád obhájil, tentokrát však už ne pouze jako lídr lidovců, ale rovnou celé koalice SPOLU, tedy i ODS a TOP 09.

„Koalici SPOLU do krajských voleb podporuji. Pokud tak budeme kandidovat, je přirozené, aby lídrem byl stávající hejtman,“ podotkl současný hejtmanův náměstek Jiří Crha (ODS), jenž se chce na společné kandidátce ucházet o nejvyšší pozici právě za občanské demokraty. Za „topku“ se pak nejvýše umístí starosta Branišovic na Brněnsku Marek Sovka.

Koalice SPOLU, která před dvěma lety dokázalo porazit hnutí ANO ve sněmovních volbách a usednout ve vládě, ale nemusí být jedinou s takovým názvem. Už dnes v krajském zastupitelstvu působí v opozici klub Spolu pro Moravu pod vedením dlouholetého jihomoravského politika Jana Vituly.

Se známou trojkoalicí má toto uskupení pramálo společného. Spojuje Zelené, Žít Brno, Idealisty, Moravské zemské hnutí a různé nezávislé osobnosti.

O spolupráci na podobné platformě se baví i nyní. „Je nanejvýš pravděpodobné, že do voleb opět půjdeme jako Spolu pro Moravu,“ prohlásil Vitula s tím, že jde o takové šťouchnutí právě do SPOLU.

Voliči tak nejspíš za rok dostanou dvě kandidátky lišící se jen velkými písmeny, což pro ně může být poněkud zmatečné. Vitula nicméně odmítá, že by se dnes celostátně známou značku pokusil tímto způsobem zneužít. „Určitě ne, protože my jsme s tím přišli dříve,“ připomněl zastupitel, že kandidátku takhle pojmenovali už do krajských voleb v roce 2020.

Spor o název v minulosti řešil i soud

Nebylo by to ale poprvé, co dlouholetý starosta Židlochovic šikovně využil zažitého názvu. V krajských volbách v roce 2016, kdy byl ještě členem a lídrem TOP 09, se tato strana a její dřívější spojenci Starostové rozhodli kandidovat samostatně.

Topka si ale i tak do názvu dala slogan „s podporou starostů“, což se konkurenčnímu hnutí nelíbilo. Vadilo mu, že navzdory malému „es“ tím strana úmyslně mate voliče. Starostové se dokonce domáhali zrušení registrace zmíněné kandidátky. Ovšem neúspěšně, protože sami udělali chybu ve jméně navrhovatele, a tak se soud žalobou ani nezabýval.

Kdo však může být trochu zklamaný z chystané koalice SPOLU, jsou právě Starostové, kteří dnes tvoří společný zastupitelský klub s ODS. A právě díky tomu dokázali před třemi lety při formování nového krajského vedení vybojovat pro svůj pakt jedno křeslo radního navíc na úkor lidovců.

Šéf jihomoravského hnutí STAN Radomír Pavlíček však spolupráci vnímá jen jako „pragmatickou záležitost“, nikoli něco, co by je dále svazovalo nebo zavazovalo. „Žádnou koalici tvořit nebudeme,“ vyloučil Pavlíček možné svazky.

Hnutí však mimo vlastní uskupení jedná s různými osobnostmi, které by za něj kandidovaly. Lídrem by každopádně měl být opět dlouholetý šéf Svazu měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl, jenž je dnes náměstkem hejtmana.

Piráti chtějí první hejtmanku, ANO pátrá

Samostatně se do voleb pustí i Piráti, kteří jako jediní ze současného krajského zastupitelstva už oficiálně oznámili svou jedničku – stávající radní pro sociální oblast Janu Leitnerovou. „Pevně věřím, že se Pirátům podaří ukázat, kolik práce na kraji odvedli, a znovu dostaneme důvěru voličů podílet se na jeho správě,“ prohlásila kandidátka na první jihomoravskou hejtmanku. Sociální demokraty by pak chtěl vést jihomoravský šéf strany a líšeňský starosta Břetislav Štefan.

Nejsložitější hledání naopak pravděpodobně čeká hnutí ANO, které navzdory vítězství v minulých volbách sedí na hejtmanství v opozici. Jihomoravská šéfka Alena Schillerová se chce soustředit na celostátní politiku, o post lídra nechce usilovat ani dnes nejviditelnější zástupce ANO v krajském zastupitelstvu Milan Vojta a z politiky nejspíš zcela odejde i bývalý hejtman Bohumil Šimek.

K návratu se nechystá ani „třináctidenní ministryně spravedlnosti“ Taťána Malá a ambice na post hejtmanky nemá ani bývalá vyškovská starostka Karin Šulcová, kterou její někdejší koaliční partneři před pár měsíci vyšoupli z vedení Vyškova do opozice.

Oficiální jméno zatím nehlásí ani SPD, které se doposud vždy na jihu Moravy spoléhalo na Jana Hrnčíře. Ten ale tentokrát už striktně vyloučil, že by byl opět lídrem, jak je jeho zvykem ve všech volbách, ať už jde o krajské, sněmovní, nebo komunální v Blansku. O kandidátovi na hejtmana chtějí straníci rozhodnout na konferenci v listopadu. Do voleb každopádně půjde SPD společně s Trikolórou a možná i dalšími menšími uskupeními.