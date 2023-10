Pecková odmítla zapojení do kauzy Dozimetr, kvůli tvrzení chce podat žalobu

Pecková prohlásila, že s obviněnými v kauze nemá nic společného ani nebyla předvolána k výslechu jako svědkyně. Herman se hájí tím, že jen sdílel informace z veřejných zdrojů.

Opoziční zastupitel podle hejtmanky na Facebooku napsal, že podle policejního spisu osobně ladila celou strukturu organizovaného zločinu u středočeských silničářů a byla důležitou součástí zločinecké skupiny. Podle Peckové Herman nevycházel z policejního spisu, ale ze zveřejněných policejních odposlechů. Namítla, že někteří z odposlouchávaných byli pod vlivem drog.

Na záznamech spolu mluví obvinění Michal Redl a podnikatel Zakaría Nemrah. Říkají mimo jiné, že je s hejtmančiným náměstkem Věslavem Michalikem (STAN) a Peckovou „odladěná celá organizační struktura“. Herman si dovodil, že šlo o organizační strukturu krajské správy a údržby silnic, neboť tam v té době nastoupila nová náměstkyně a nový šéf středisek.

Pecková prohlásila, že Herman informace z internetových serverů záměrně překroutil s cílem ji poškodit. Z žádného dokumentu podle ní nevyplývá, že by byla jakkoliv zapojena do kauzy, natož aby ji ladila. Ze všech obviněných v rozsáhlém korupčním případu zná pouze někdejšího náměstka pražského primátora za STAN Petra Hlubučka, s nímž byla na několika veřejných akcích za účasti dalších lidí.

Proti nařčení se chce Pecková bránit. Trestní oznámení podávat nebude, protože nechce zatěžovat policii. „V nejbližších dnech podám občanskoprávní žalobu a budu ochranu svého jména obhajovat klidně u soudu,“ dodala. Podle Hermana má Pecková na podání žaloby právo. Označil to za formu politického boje hnutí STAN.

Herman připomněl, že radní už loni kvůli informacím z médií o kauze Dozimetr odvolali z funkce ředitele krajských cestářů Jana Lichtnegera. Mimo jiné zjistili, že převedl svou firmu na jednoho z obviněných v kauze, novým majitelem se stal Nemrah. Pecková jako šéfka krajské rady, která ředitele jmenovala do funkce, podle Hermana nese za Lichtnegera politickou odpovědnost. Pecková to odmítla.

V budově krajského úřadu se dnes také objevily plakáty s hejtmančinou fotografií a nápisy „Hejtmanka Petra Pecková zatáhla Středočeský kraj do kauzy Dozimetr. Vám to nevadí?“ a „STAN financoval předvolební kampaň z korupce“. Pecková to odsoudila, fotografie s plakáty zveřejnila na facebooku. Herman uvedl, že tyto plakáty nejsou dílem opozičních zastupitelů.