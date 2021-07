Bytů s Airbnb je už jako před covidem, pražská radní je chce rekolaudovat

Postupný návrat počtu bytů dlouhodobě využívaných k pronájmům přes platformy typu Airbnb potvrdil ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč.



„Jediné, co se změnilo, je jejich faktické využívání, které vzhledem k nižšímu počtu turistů dosahuje zhruba dvou třetin předcovidové úrovně. Pandemie pouze zastavila celkový prudký nárůst počtu bytů určených ke krátkodobému ubytování,“ řekl Boháč na úterním kulatém stolu k problematice Airbnb.

Pražská radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová (Spojené síly/STAN) uvedla, že v případě bytů dlouhodobě využívaných ke krátkodobému pronájmu už nejde o prostory k bydlení, ale o ubytovací zařízení. Podle právního rozboru, který zpracoval vedoucí odboru stavebního řádu a životního prostředí kanceláře ombudsmana Pavel Půček, je podle ní možné v takových případech požadovat rekolaudaci bytu.



Z rozboru vyplývá, že u každého bytu je nutné postupovat individuálně, ale že pokud majitel jednotku po většinu roku využívá jako ubytovací zařízení, jde o změnu účelu užívání a rekolaudace by tak měla být na místě.

„Z rozboru vyplývá, že to je otázka, kterou by se měly stavební úřady zabývat,“ řekla k tomu Marvanová. Dodala, že politici samosprávy nemohou mluvit do rozhodování stavebních úřadů, které spadají pod státní správu. „Je to prosba, aby se minimálně zamyslely nad tím, jak posílit vymáhání stávajících předpisů,“ řekla.



Sama usiluje o jednání s ministerstvem pro místní rozvoj, které může úřadům vydat metodický pokyn pro rozhodování a interpretaci právních předpisů.

V podobném duchu se vyjádřil i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), podle kterého by měly úřady rozhodovat na základě smyslu předpisů a nikoliv pouze formalisticky.



„Je tady veřejný zájem, který naprosto jasně velí dodržovat ta pravidla a hlavně jejich smysl, což je jasně v rozporu s tím, že by tu měl být hotel rozlezlý do bytových domů,“ řekl.

Masivní rekolaudace je nereálná, míní úřady

Například ředitel městského Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč se k možnosti rekolaudací vyjádřil spíše skepticky. Řekl, že podle dat zahraničních webů, které se zabývají analýzami krátkodobého ubytování, je v celé Praze asi 13 600 bytů krátkodobě pronajímaných přes digitální platformy a jen v Praze 1 to je minimálně každý pátý byt.

Zároveň se podle něj v celé Praze ročně kolauduje asi pět tisíc bytů, takže masivní rekolaudace tisíců jednotek, ještě pravděpodobně proti vůli majitelů, je nereálná.

„Nevím, jaký aparát by to vlastně měl zvládnout. Je to nějaká právní cesta, ale výkon těch úřadů není takový, aby to v jednotkách let dovolil,“ řekl.

Šéf stavebního úřadu Prahy 1 Václav Vaněk uvedl, že na jeho úřad přichází 40 až 50 podání ohledně krátkodobého ubytování denně a úředníci na jejich zpracování nemají kapacity. Kontroly jsou podle něj navíc problematické, protože řízení kvůli odvoláním trvají roky a navíc musí vycházet ze stávajících předpisů. Bez nové legislativy tak situace nemá řešení, míní.

Marvanová k otázce nové legislativy řekla, že město ji prosazuje a ve Sněmovně již předložilo návrh novely zákona, která by posílila pravomoci samospráv v otázce regulace platforem.

„Narazili jsme na to, že Sněmovna je zahlcena jinými zákony a teď už se dá říci, že to neprojedná do konce volebního období,“ řekla a dodala, že vedení města bude chtít návrh co nejdříve předložit nové Sněmovně.

K tomu určená magistrátní komise pak podle ní bude na podzim projednávat další návrh novely, který by měl dát větší pravomoci společenstvím vlastníků. Radní dále řekla, že jednotlivá řešení včetně vymáhání stávajících pravidle se vzájemně nevylučují, ale měla by se doplňovat.