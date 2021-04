Praha potřebuje bohaté turisty, radí předseda sdružení hlavního města

Když se centrum hlavního města loni v březnu zcela vyprázdnilo poprvé, byl to pro mnohé šok a nepředstavitelná změna. Liduprázdné Staroměstské náměstí nebo Karlův most připomínaly opuštěné filmové kulisy. Historické jádro Prahy se ale s pokračující pandemií mění nadále a jeho proměna bude patrná i v následujících letech.

Když jsme spolu hovořili v roce 2019, mluvil jste o tom, jak rezidenti v centru prodávají své byty a stěhují se na okraj města, protože kvůli turistům a stovkám Airbnb bytů tu nemohou žít. Žije se teď v centru lépe, když turisté s pandemií zmizeli?

Myslím, že se ten problém posunul do jiné roviny. Ale stále platí, že se v centru nežije moc dobře. Teď tedy ubyli turisté, ty nekonečné davy cizích lidí a s tím spjaté různé drobné nepříjemnosti jako Airbnb a podobně, ale nově kvůli covidu lidé zase potřebují více prostoru. Chtějí alespoň balkon, zahradu, a tak vlastně znovu utíkají z centra. Lockdown ve městě v malém bytě není příjemný.

Co je pro vás tou největší změnou, kterou pandemie centru Prahy přinesla?

Těch velkých změn je spousta. Jedna skvělá změna je, že je spousta bytů k pronájmu. Ceny nájmů v centru klesly asi o třicet procent, takže se rozšířila možnost bydlet v centru. Druhá zásadní změna je, že se změnily nabízené služby. Bohužel to hodně odnesly restaurace a společenský život ochabl. Některé restaurace to už vzdaly úplně.

A změnily se i ostatní služby. Konkrétně na Václavském náměstí bych řekl, že nějaká pětina obchodů je zavřená, změnila nájemce nebo je v rekonstrukci. Bohužel ti noví nájemci nebudou změnou k lepšímu. Půjde jen o ty, kteří budou ochotni a schopni zaplatit nájemné. Už se takhle otevřelo několik vietnamských večerek, které nabízejí takové ty konopné produkty. Objevily se tady také různé candy shopy s předraženými sladkostmi.

Vyzývali jsme představitele Prahy 1 i magistrátu, aby se chopili příležitosti a znovu vrátili trvalé rezidenty do centra Prahy. Aby umožnili lidem tam bydlet tím, že umožní vznik služeb, které rezidenti potřebují. Bohužel to ani jedna z radnic zatím neudělala.

Je otázka, kolik toho město vůbec může udělat. Vybírat by si mohla Praha možná ve svých prostorech, ale soukromník může přece nemovitost pronajmout, komu chce, třeba právě řetězci se sladkostmi.

To máte pravdu. Ale těch budov, které má město a které spravuje Praha 1, je hrozně moc. Jsou to stovky nebytových prostor. Ten candy shop například vznikl v budově ministerstva zemědělství. Takže státní správa zkrátka dává přednost výši nájmů oproti struktuře sortimentu, což je na hlavu. Další příklad je večerka s konopnými produkty ve Štěpánské a opět v budově ministerstva zemědělství.

Kde podobné obchody berou zákazníky? Člověk by si řekl, že když zmizí masově turisté, zmizí i obchody, které na ně cílí.

Tak například trdelníky téměř zmizely. Jsou na pár místech a bývalo jich třeba padesát. Ale co se týká třeba těch večerek s alkoholem, tak si myslím, že jejich provozovatelé zaujali strategii „počkáme si na lepší časy“. Jejich náklady jsou minimální. Ale platí, že nájemci, kteří jsou závislí na turistech, to mají určitě těžké.

Podnikatelé v centru Prahy jsou krizí hodně zasaženi. Vaše sdružení má mezi členy různé firmy podnikající v okolí Václavského náměstí. Jak se jim daří?

Není to žádná hitparáda. Třeba McDonald’s v pobočkách v centru má výrazný pokles obratu, i když jako firma mají nárůst tam, kde se jezdí autem. Ale to našeho člena, který má dvě pobočky na Václaváku, moc neuspokojí. Restaurace našich členů jsou z většiny zavřené.

Zajímavým příkladem je třeba nová budova Flow Building, kde má otevřít irský módní řetězec Primark. Ten si nemůže dovolit otevřít obchod ve chvíli, kdy naše vláda každý týden změní pravidla, kdo může mít otevřeno. Je to jejich první pobočka v Praze a neotevřou, dokud se situace neustálí.

Potom třeba prodejna sýrů La Formaggeria musela kvůli vysokému a neúnosnému nájmu pustit svůj obrovský prostor na rohu Václaváku a Krakovské a přesunula se o tři domy výše. A místo nich je další vietnamská večerka s konopnými produkty. Je to opravdu těžká doba a centrum Prahy je na tom nejhůře.

V okolí Václavského náměstí je mnoho hotelů. Restaurace se mohou udržet rozvozem jídla, hotel zaměřený na turisty je ale teď úplně vyřazen. Zmizí podle vás hotely z centra?

Hotely nyní mohou ubytovávat pouze lidi na služebních cestách a těch je pramálo. Obsazenost je kolem dvou až osmi procent, což je kriticky ztrátový režim. Stát ale přece jen nějakou podporu dává, takže se hotely nějak drží.

Všichni jsme tak nějak spoléhali na to, že brzy bude zejména Evropa proočkovaná, protože turismus v Praze uživí nakonec právě Evropa. Dříve se spoléhalo na Ameriku a Asii, to teď dlouho nepůjde. Několik let budeme potřebovat Evropany, kteří sem zvládnou dojet třeba autem. Ale vakcinace nepokračuje tak, jak bychom si představovali, a to ani v těch zdrojových zemích. Jenže až bude Velká Británie a Německo naočkované a my ne, tak sem turisté prostě nepřijedou.

Takže ač jsme si mysleli, že letos v létě se to rozjede, tak už víme, že se to letos nerozjede vůbec a cestovní ruch se vrátí nejdříve na podzim příštího roku. To hoteliéři velice často podceňují. Bude to mít za následek finanční vyčerpání a změnu vlastnictví.

Přiznám na rovinu, že se částečně těším na to, že se některé původně bytové domy přebudované na hotely stanou zpět bytovými domy. To se netýká nejužšího centra, ale už se klubou první vlaštovky na Praze 5, Praze 4 nebo Praze 2. Jinak si nemyslím, že by moc hotelů zaniklo, spíše změní vlastníky. Některé propadnou bankám a některé budou muset jejich majitelé prodat, protože je nebudou schopni financovat.

Podle radní pro cestovní ruch Hany Třeštíkové (Praha sobě) musí Praha současné situace využít k tomu, aby do ní v budoucnu jezdili turisté více za kulturou než za levným alkoholem. Věříte, že se to podaří?

To by pro to muselo město něco udělat. Zatím to je jen v úrovni proklamací. Ale s paní radní Třeštíkovou jsem zajedno: měli jsme v Praze strašně moc turistů, mnohem víc než jsme potřebovali. Spousta z nich přijela na tři dny, spali někde v Airbnb bytě, jedli jídlo z večerky, neutratili tu nic a odjeli. Já proti tomu nic nemám, také jsem cestoval s batohem, ale nemůže to být celý systém.

Pojďme tu tedy mít méně turistů, ale za to bonitních a korporátních, kteří tu budou utrácet peníze a z toho bude profitovat ekonomika. Jan Adámek Předseda Sdružení Nového Města pražského

Takoví turisté konzumují město, infrastrukturu, dopravu, ale nic nepřinášejí. Pojďme tu tedy mít méně turistů, ale za to bonitních a korporátních, kteří tu budou utrácet peníze a z toho bude profitovat ekonomika.

Pokud se podaří v parlamentu konečně přijmout zákon na regulaci Airbnb, byla by to první část úspěchu. Mně se líbí třeba postup Vídně, která řekla, že minimální cena letenky do města bude nějakých 25 eur. A pod tuto cenu nedovolí letadlu ve Vídni přistát. To by měl magistrát udělat také tak. Pokud se vedení města zasadí o to, aby tu byla lepší klientela, tak se to vše posune k lepšímu.

Slyšel jsem názor, že až padnou restrikce, první, co se vrátí ke stavu, jaký byl před pandemií, budou právě ty proklínané zájezdy za alkoholem a eurotripy. Myslíte si to také?

Jsem optimista, protože pražský magistrát se skutečně profiluje tak, že by s tím chtěl něco udělat. Věřím, že se to povede zlepšit. Ale zatím všichni řeší covid, a nikoliv nějakou strategii do budoucna. A pokud se neudělá nic, tak se to vrátí.

Pokud se to po překonání pandemie povede, mohou se do centra Prahy vrátit i rezidenti?

Rozhodně. A je to potřeba. Město totiž ztrácí svoji identitu. Na Montmartru je sice spousta turistů, ale také tam vidíte normální francouzský život. To u nás v centru neexistuje. Pokud chceme udržet Praze identitu, musí v centru bydlet lidé, bez toho to nepůjde. Jinak z ní bude Disneyland. Není to lehké přitáhnout lidi zpět, ale politici musí začít třeba právě od toho, že v městských prostorech budou jen služby pro rezidenty.