Fungujeme dobře, notuje si pražská koalice. Jste pasivní, kontruje opozice

Opačného názoru je opozice. Koalice podle ní nezvládá řízení velkých investic, město stagnuje a radní řeší jen rutinní technické záležitosti. Pochválili je ale za některé kroky týkající se majetku nebo zpřístupnění dozorčích rad městských firem opozici.

Pražský magistrát Vládnoucí koalice má v 65členném zastupitelstvu většinu 36 hlasů.

Volby vyhrálo Spolu před ANO a Piráty.

V opozici jsou ANO, Praha Sobě a SPD.

„Musím říct, že i přes rozdílné programové vize, které se nejvíce projevují třeba v oblasti dopravy, si myslím, že koalice funguje dobře,“ uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil (TOP 09). Zastupitel Pavel Mareš (KDU-ČSL) uvedl, že vláda za primátora Bohuslava Svobody (ODS) je klidná. Náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN) dodal, že koalice dosud nezaznamenala zásadní neúspěchy.

„Stavíme obrovské investiční projekty jako metro D, rozšiřujeme tramvajové tratě a naplňujeme klimatický plán. V aplikaci (MHD) PID lítačka jsme spustili vyhledávač tras nové generace, kultivujeme veřejný prostor, čistíme ho od vizuálního balastu,“ uvedl radní a předseda zastupitelů Pirátů Daniel Mazur.

Piráti považují za úspěch pokračování oprav Barrandovského mostu, zrychlení obnovy Libeňského mostu, další výsadby stromů, inovace ve sběru odpadů a získání kasárna v Karlíně od státu a pozemků nebo pokračující rekonstrukci Průmyslového paláce na Výstavišti.

Pirátům vadí „trafika“ bývalého člena ODS

„Posílili jsme i bezpečnost v některých krizových lokalitách, zvládli jsme i povodňové hrozby a náš krizový štáb několikrát prokázal, že umí opravdu rychle a profesionálně pracovat,“ uvedl primátor Svoboda.

Dalším úspěchem je podle něj třeba zajištění dodávek energií. Pospíšil zase zmínil pokročení v rekonstrukci Vinohradského divadla a Mareš rozšiřování škol, nový systém financování městských částí nebo podporu rodinných a komunitních center a zahájení dialogu s církvemi.

Za úspěchy zastupitelé STAN považují obnovu stavební činnosti v metropoli. Úspěch je pokračování přípravy filharmonie na Vltavské, nastavení systému pro příspěvky developerů nebo chystaná přestavba Centra Palmovka na sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program, uvedl Hlaváček.

Koalice se podle svých zástupců ale potýkala i s problémy. Některé projekty trvají déle, než čekala, zmínil Pospíšil. Podobně se vyjádřil Hlaváček. Neshody panovaly mezi Piráty a částí koalice kvůli volbě bývalého zastupitele za ODS Vladimíra Schmalze do dozorčí rady Pražské plynárenské.

Ve zbytku volebního období se musí koalice podle Svobody zaměřit zejména na dopravu. „Ať už dopravní stavby, tak třeba parkování, vjezdy do centra nebo provoz a odkládání sdílených koloběžek. V některých oblastech budeme muset přidat nebo vyndat ježka z klece,“ řekl.

Město stagnuje, tvrdí opozice

Shodný názor má Pospíšil, podle kterého by se měla koalice zaměřit rovněž na navyšování investic do dopravní infrastruktury. „V oblasti územního rozvoje musíme lépe vysvětlovat, proč jsou jednotlivé projekty potřeba,“ dodal Hlaváček. Piráti pak chtějí dořešit reformu parkování a zpoplatnění vjezdu do částí centra, zahájit opravu horní části Václavského náměstí a stavět dopravní terminál na Smíchově. V plánu je i vybudování vědeckotechnologického parku a stavba bioplynové stanice.

Podle opozice vedení města nefunguje a rozvoj metropole stagnuje. Jednou z hlavních výtek je právě údajná pasivita vedení. „Koalice se nedokáže shodnout na ničem podstatném a rada schvaluje pouze rutinní technické záležitosti, rezignovala na řešení koncepčních otázek. Po roce od ustanovení koalice mám dojem, že v Praze panuje bezvládí a město pokračuje ve svém chodu z čisté setrvačnosti,“ uvedl místopředseda zastupitelů ANO Ondřej Prokop.

Obdobně vidí situaci předseda zastupitelů Prahy Sobě Jan Čižinský. „Část projektů běží setrvačností ještě z minulého volebního období, ale u těch klíčových se objevují problémy. Bolestné pro město je, že se nepřipravují žádné nové,“ uvedl.

Předseda zastupitelů SPD Milan Urban rozdělil vládnutí koalice na dvě části. „Do léta 2023 nepodávala na zastupitelstvo žádné zásadní, kontroverzní a finančně extrémní body ke schválení. Oddalovala se rozhodnutí, vše stagnovalo a stavby chátraly. Od září se však rozjela smršť zásadních rozhodnutí, včetně megalomanských projektů,“ uvedl. Mezi ně zařadil třeba zakázku na nákup nových tramvaje či automatizaci linek metra D a C.

Problematický tendr na metro

Problematická je podle opozice výstavba metra D, kde se antimonopolní úřad zabývá tendrem na jeho druhou etapu. Podle Prokopa navíc náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) ani Svoboda nechtějí za situaci převzít zodpovědnost.

Stavbu metra i tramvajových tratí má město podle opozice zrychlit, stejně jako stavbu silničního okruhu, škol a školek či bytů. „A neexperimentovat s e-busy a superdlouhými trolejbusy, které se ani nevytočí na křižovatkách,“ dodal Urban.

„Rozvolňují se pravidla pro přebujelou reklamu, sledujeme snahu znovu povolit zakázaný hazard. Místo nových jasných pravidel rozdělování městských bytů si koalice schválila přidělování bytů za zavřenými dveřmi,“ dodal Čižinský. Podle Prokopa se musí zlepšit komunikace s radnicemi a začít řešit například parkování na sídlištích.

Naopak za dobrý krok Čižinský považuje nákup budovy pošty Na Strži nebo získání Kasárna Karlín do majetku Prahy. Prokop ocenil, že koalice na rozdíl od svých předchůdců umožnila mít opozici zástupce ve statutárních orgánech městských firem. SPD na koalici nic ke kladnému hodnocení nenalezla. „Nenapadá mi nic, co by se povedlo,“ dodal Urban.