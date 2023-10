Praha prověří tendr na metro D, podle protikorupční organizace je to pozdě

Mezi zastupiteli se na včerejším jednání rozhořela hádka ohledně průběhu tendru na stavbu druhé etapy metra D mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory. Opoziční hnutí ANO navrhlo, aby zastupitelstvo oficiálně vyzvalo náměstka pro dopravu a předsedu dozorčí rady pražského dopravního podniku Zdeňka Hřiba, aby ve spolupráci s některou z neziskových organizací nechal posoudit celý tendr.

Ve večerních hodinách zastupitelé nakonec projednávání tisku přerušili do příští schůze, na které bude přítomen i Petr Witowski, ředitel dopravního podniku.

Městská firma v září vybrala za vítěze veřejné zakázky sdružení firem vedené Subterrou, tedy dceřinou společností Metrostavu. Ta nabídla dotčenou část metra postavit za 30 miliard korun. Sdružení firem Porr, Vinci a Marti (PVM) sice učinilo o 2,2 miliardy korun levnější nabídku, ale firmy byly ze soutěže vyloučeny.

Na tahu je antimonopolní úřad. Důvodem byla takzvaně mimořádně nízká cena některých položek v nabídce PVM, tedy taková cena, která vyvolává důvodné podezření, že za ni není možné zakázku realizovat. Sdružení ale argumentuje tím, že je součástí největší stavební skupiny v zemi.

„To otevírá přístup k širším trhům a lepším nabídkovým cenám výrobců či distributorů například v důsledku množstevních slev,“ stojí v reakci PVM na žádost o vysvětlení ceny.

Druhou výhradou byly údajné chyby v harmonogramu. Vyloučené sdružení proto vypracovalo druhou verzi. Hodnotící komise dopravního podniku se ale nespokojila ani s vysvětlením nízké ceny, ani s opraveným harmonogramem.

Proti svému vyloučení podalo sdružení vedené společností Porr námitku. I ta jim ale byla zamítnuta. „Rozhodnutí bohužel nebylo překvapením, neboť dopravní podnik od první chvíle veřejně vyhlašoval, že si za svým původním rozhodnutím stojí, a to ještě předtím, než se s obsahem našich námitek mohl řádně seznámit,“ uvedla mluvčí společnosti Porr Jana Mašínová.

Vedle toho vedení dopravního podniku zamítlo ještě další dvě námitky, a to proti výběru Subterry. Jednu od sdružení kolem Porru a druhou od firmy Strabag, která v soutěži rovněž neuspěla. Obě námitky neúspěšných uchazečů vinily Subterru, že lhala o referencích svých expertů, tedy o účasti na zakázkách, která má potvrzovat jejich schopnosti a zkušenosti.

Průběh soutěže momentálně přezkoumává antimonopolní úřad, na který se účastníci obrátili. Společnost Vinci navíc kvůli podezření z podvodu s referenčními zakázkami podala i trestní oznámení.

Soutěž na stavbu druhé části metra D ● Dopravní podnik (DPP) vyhlásil soutěž v červenci 2022.

● Nabídky mohly firmy odevzdávat do prosince 2022.

● DPP rozhodl 5. září 2023 o vyloučení sdružení firem kolem společnosti Porr a o vítězství Subterry.

● 20. září 2023 Porr a Strabag podali námitky proti výsledkům soutěže.

● Od 13. října 2023 se námitkami zabývá antimonopolní úřad.

Případné pověření o jednání s neziskovými organizacemi by stejně bylo pouze formalitou, jelikož zástupci Transparency International (TI) už před pár dny informovali o tom, že je Hřib telefonicky oslovil a 7. listopadu by se měla uskutečnit schůzka mezi nimi, magistrátem a dopravním podnikem. Právě po této schůzce zástupci protikorupční organizace zváží, zda se do posuzování tendru zapojí.

„Přizvání po více než roce od vyhlášení soutěže, navíc v okamžiku, kdy na její průběh míří kritika ze všech stran, přichází trochu pozdě. Logičtější, efektivnější a hlavně důvěryhodnější by bylo, kdyby toto pozvání přišlo na začátku přípravy celého procesu,“ podotýká ředitel české pobočky TI Ondřej Kopečný.

Dodal také, že podmínkou pro další jednání i jakoukoliv potenciální spolupráci je, aby TI mohla závěry svých šetření zveřejnit, a to kvůli podpoře transparentnosti.

Skutečnost, že TI své zapojení zvažuje, neznamená, že k soutěži nemá své výhrady. „Podle dostupných informací nebyly důvody pro vyloučení levnější nabídky tak závažného charakteru, aby se nedaly napravit v dalším průběhu zakázky, a rozhodně neměly hodnotu přes dvě miliardy korun,“ popisuje právník a člen správní rady TI Petr Leyer.

„Kromě vyloučení nejlevnější nabídky se kolem zakázky vrší další pochybnosti a dopravní podnik jejich objasnění nepomáhá. Nakonec jestli Subterra linku metra D postaví včas a za nabízenou cenu, budeme ještě všichni rádi,“ dodává Leyer.

