DPP uspěl u předsedy ÚOHS, tendr na druhý úsek metra D byl podle něj v pořádku

Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Zadávací řízení u antimonopolního úřadu napadla společnost Metrostav DIZ. V novém posuzování musí ÚOHS zohlednit právní názor svého předsedy.

ÚOHS letos v červenci rozhodl, že DPP stanovil v zadávacím řízení diskriminační podmínky a řízení proto zrušil. Dopravní podnik podal rozklad k předsedovi úřadu, který nyní jeho námitky vyslyšel.

„Předseda ÚOHS se neztotožnil se závěry prvostupňového rozhodnutí, podle kterého zadavatel stanovil diskriminační zadávací podmínku vytvářející bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže, když požadoval předložení alespoň dvou významných dodávek výtahů na dopravní stavbě o dopravní výšce nejméně 28 metrů, u každé dodávky ve finančním objemu ve výši minimálně pět milionů korun bez DPH,“ uvedl úřad.

Mlsna uvedl, že i když se tato podmínka může jevit jako bezdůvodná, není prokázáno, že by bránila hospodářské soutěži a to ani u Metrostav DIZ, která tuto podmínku napadla. „Požadované reference týkající se dodávek výtahů jsou na trhu dostupné, a to minimálně od jednoho poddodavatele. Nelze tedy konstatovat, že by byl přístup k nim reálně omezen, čímž absentuje prvek faktického narušení hospodářské soutěže ve vztahu k podmínce technické kvalifikace stanovené zadavatelem v tomto zadávacím řízení,“ uvedl Mlsna.

Žádost o rozklad podal DPP na konci července poté co byla zakázka úřadem zrušena v polovině měsíce. Zakázku napadla firma Metrostav DIZ ze skupiny Metrostav kvůli části zadávací dokumentace, která měla být diskriminační. „Úřad konstatoval, že zadavatel nastavil diskriminační zadávací podmínky týkající se prokazování technické kvalifikace, konkrétně pak předkládání referenčních zakázek souvisejících s dodávkami výtahů,“ uvedl již dříve mluvčí ÚOHS úřadu Martin Švanda.

Metrostav se sám tendru účastnit nemohl kvůli tříletému zákazu účasti na veřejných zakázkách, který mu v červnu 2022 udělil pražský vrchní soud.

Mimo ÚOHS stavbu řešil i Nejvyšší správní soud, který zamítl kasační stížnost Pankrácké společnosti.

Odevzdání nabídek pro druhý úsek stavby bylo loni počátkem prosince. Dopravní podnik počítal s tím, že vítěze vyhlásí nejpozději v březnu, až všechny nabídky zkontroluje. To se ale nestalo, protože už koncem loňského roku antimonopolní úřad zakázku pozastavil a zakázal dopravnímu podniku uzavřít smlouvu s případným vítězem. Uzavření smlouvy bude možné v případě, že ÚOHS v opakovaném řízení návrh Metrostavu DIZ zamítne.

Výběrové řízení, do kterého se přihlásily tři skupiny firem, vyhrálo uskupení firem pod vedením společnosti Subterra s nabídkovou cenou bezmála 30 miliard korun.

Práce na prvním úseku metra D mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova začaly v dubnu 2022 a budou trvat zhruba do přelomu let 2025 a 2026. Stavbu provádějí společnosti Hochtief, Subterra a Strabag. Dopravní podnik počítal s tím, že letos v říjnu plynule naváže stavbou dalšího úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory. A dosud předpokládal, že na konci roku 2029 uvede do provozu první čtyřkilometrovou část stavby, na které bude včetně Pankráce pět stanic – mezi Olbrachtovou a Novými Dvory ještě Nádraží Krč a Nemocnice Krč.

Jako poslední vznikne třetí úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice.