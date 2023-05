Pražské muzeum MHD slaví třicetiny, nadělilo si historický autobus a novou halu

„Nová výstavní hala pro silniční vozidla bude na dolním konci nádvoří vozovny, bude zapuštěna do svahu a bude dvoupatrová. Na vjezdu z Cukrovarnické ulice bude spodní patro, kde bude stálá expozice historických autobusů,“ řekl náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib (Piráti).

V horním patře se podle něj budou vystavovat menší silniční vozidla a jednotlivé expozice se budou střídat. Muzeum vystaví exponáty, které má nyní v depozitáři a veřejnost si je tak nemůže běžně prohlédnout. Kromě výstavních prostorů budou v nové hale také přednáškové sály, výstavy a občerstvení.

Vizualizace nové výstavní haly pražského Muzea MHD pro autobusy a silniční vozidla

Na začátku letošního roku vypsal DPP veřejnou soutěž na stavební firmu, která halu vybuduje. V současné době se podniku přihlásila asi dvacítka zájemců, z nichž vybere dodavatele. Stavba by měla vyjít na 150 milionů korun.

„Stavět se začne letos a já bych byl rád, kdybychom to mohli otevřít 20. června 2025, to bude totiž 100. výročí zahájení pravidelného provozu autobusů v Praze,“ sdělil Hřib.

Kompletní sbírka autobusů

Ve středu dopravili zaměstnanci DPP na dvůr muzea autobus Praga NDO. Jedná se o první vůz s pravostranným řízením. Vůz podnik získal ze sbírky Emila Příhody, který provozoval muzeum Praga ve Zbuzanech.

„Vozidlo Praga NDO nám jako jediné chybělo v ucelené řadě nejvýznamnějších autobusů po druhé světové válce dodávaných DPP a provozovaných v pražské MHD. Navíc je kompletní, i když jeho interiér byl modernizován,“ uvedl technický ředitel DPP Jan Šurovský.

Vedení muzea by po roce 2025 podle Malíka rádo získalo další prostory pro depozitář. Vzniknout by mohl v garážích v Hostivaři. „To je ale otázka až po roce 2025 až 2030, kdy tak zhruba plánujeme, že by k tomu mohlo v Hostivaři dojít. Byl by jak pro silniční vozidla, tak tramvaje,“ řekl.

Muzeum bylo slavnostně otevřeno 14. května 1993 a první návštěvníci se do něj podívali o den později. K vidění tehdy byly dva autobusy, 34 tramvají a trolejbus. Základy muzea vznikly v 60. letech 20. století, kdy pro něj budoucí správci začali mapovat a sbírat první exponáty.

V současné době má muzeum 46 tramvají, 12 opravených autobusů a dva vraky, tři trolejbusy, dva vozy metra a šest nákladních aut. Muzeum dosud navštívilo přes 511 tisíc lidí.