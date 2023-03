Zemřela legenda pražské MHD. Archivář Fojtík zachytil dějiny v desítkách knih

Proč měla protektorátní tramvaj modrá okna? Jak dlouho se platí v MHD pokuty? Kdy nastoupila k dopravníku podniku první žena? Vždy věděl a vždy ochotně odpovídal na všechny otázky.

Teď tu jistotu novináři ztratili. Dlouholetý vedoucí Archivu dopravního podniku a autor mnoha ceněných knih a článků o městské hromadné dopravě zemřel v neděli 26. března, bylo mu 68 let. Jeho úmrtí potvrdil Dopravní podnik hl. m. Prahy.

V seriálu Před 100 lety například popisoval, jaké vozy jezdily po Velké Praze:

Fascinovalo ho spojování a rozpojování tramvají

Již od dětského věku obdivoval a od studentských let propagoval městskou hromadnou dopravu. „Jako kluka mě fascinovalo spojování a rozpojování tramvajových vozů v Hlubočepích, kde v armádním filmu pracoval můj tatínek,“ vzpomínal před časem v rozhovoru pro časopis DP kontakt.

Od roku 1988 externě spolupracoval s Archivem DPP. Na jeden z prvních kontaktů s touto institucí vzpomínal s úsměvem. „Připravoval jsem výstavu ke stému výročí elektrických drah. Bývalá vedoucí neměla moc ráda, když do archivu někdo chodil. Archiv neměl badatelnu, žádné prostory, takže se to do jisté míry dá pochopit. Když jsem sháněl informace o neuskutečněné válečné tramvajové trati Kobylisy–Letňany, dostalo se mi odpovědi: Mám, ale neukážu vám to. A tím skončil můj první kontakt s archivem Dopravního podniku,“ vzpomínal.

V roce 2005 nastoupil do archivu jako jeho vedoucí. „Lidé si obecně myslí, že archiv je odpočinkový prostor, kam se mohou uklidit lidé, kteří se nikam jinam nehodí, ale práce tady je časově i fyzicky náročná. Představa, že tu sedíme u telefonu a čekáme na telefonát, odhrneme pavučiny a jdeme něco hledat, tak to samozřejmě nefunguje. V archivu se najde jen to, co se do něj dá. Spousta lidí je překvapených, že řadu věcí nejsme schopni najít,“ popsal sám práci archiváře.

Archiv byl podle něj i místem, kde šlo učinit řadu zajímavých objevů. „Připravovali jsme skartační řízení, a to má svá pravidla. Tento proces děláme poctivě a do balíků určených k likvidaci ještě koukáme, zda je to opravdu v pořádku. Náhodou jsem procházel balíky ekonomického rázu, otevřel balík, četl jsem poznámky a najednou koukám na červené desky s názvem Vyčíslení škod Sovětskými vojsky ze srpna 1968. Najednou jsem v ruce držel všechna služební hlášení z 21. srpna 1968. Do té doby jsme nic o srpnu 1968 neměli a najednou jsem měl v ruce autentický dokument, pomocí kterého se dalo kompletně zrekonstruovat to, co se stalo před Českým rozhlasem,“ popisoval jeden z nálezů.

Archivu šéfoval až do roku 2019. Jako fotograf a autor se podílel na desítkách knih a filmových dokumentů věnovaných nejen historii hromadné dopravy v Praze. V roce 2016 obdržel od Jana Hamáčka pamětní medaili za dlouholetou činnost pro Poslaneckou sněmovnu v podvýboru pro heraldiku a vexilologii.

