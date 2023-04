Do pražských ulic v sobotu poprvé vyjede historická autobusová linka K

„Vznik historické autobusové linky K je přirozeným vyústěním našeho pokusu o retroprovoz autobusů o víkendech na pravidelných linkách 180 a 213. Nasazování zhruba 20 let starých vysokopodlažních autobusů na těchto linkách část běžných cestujících nesla nelibě. Při hledání správné trasy bylo zcela jasné, že musí být napojena na Muzeum MHD a musí mít přestupní vazbu na historické tramvajové linky,“ vysvětluje člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch Jan Šurovský, proč padla volba zrovna na část trasy historicky první československé trolejbusové linky mezi Střešovicemi a Svatým Matějem.

Historická autobusová linka bude začínat i končit v obratišti Stadion Strahov. V provozu bude o sobotách a nedělích, ve státní svátky a během letních prázdnin také ve středu. První autobus vyjede vždy v 10:09 a v intervalu 40 minut pojede až do 17:29. Doba jízdy bude 32 minut.

DPP bude na linku vypravovat zatím šestici autobusů ze začátku 21. století, tj. dvě 12metrové Karosy B951, dvě kloubové Karosy B961, Irisbus Citybus a Irisbus Citelis 12M.

Slavnostní zahájení linky K proběhlo v pražských Střešovicích. Na snímku náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (uprostřed) a starosta Prahy 6 Jakub Stárek (vlevo). (21. dubna 2023)

Celodenní jízdenka na další historické linky

Jízdenka pro dospělého vyjde na 100 korun. Děti od čtyř do 15 let, studenti do 26 let, cestující s průkazem ZTP a senioři od 65 let pak zaplatí snížené jízdné 60 korun.

Cestující budou moct využít 24hodinovou jízdenku platnou také pro historické tramvajové linky 41 a 42, sdělil v pátek za pražský dopravní podnik (DPP) Ondřej Kubát. Ta pro dospělého stojí 300 korun, zlevněná 200 korun. Děti do tří let mají přepravu zdarma. Jízdné lze zaplatit také kartou.

Na historických linkách 41, 42 a K neplatí standardní tarif Pražské integrované dopravy, naopak jízdenky z těchto historických linek neplatí na běžných pravidelných spojích pražské MHD.

O tomto víkendu navíc muzeum MHD přivítá letošního desetitisícího návštěvníka. „V rámci historické tramvajové linky 42 jsme letos svezli už více než čtyři tisíce zákazníků a vypadá to na rekordní rok. Proto se jako logické doplnění dopraváckých turistických atrakcí v Praze nabízela i nová historická autobusová linka. Ta přispěje k vytvoření sítě historických městských linek v Praze,“ říká Zdeněk Hřib, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.