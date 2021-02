Darované linky z Tchaj-wanu už vyrábějí respirátory, část půjde na charitu

Čtyři linky do Česka daroval tchajwanský výrobce Autoland, který je slíbil dodat po loňské návštěvě předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Čeští senátoři tehdy navštívili Tchaj-wan k nelibosti Číny, která ostrovní zemi považuje za svou vzbouřenou provincii.



Příjemcem linek je Evropské centrum pro vývoj a výrobu respirátorů (ECVVR), který společně založily technologické firmy InoCure a Good Mask. I s pomocí tchajwanských linek chtějí měsíčně vyrábět až 30 milionů kusů respirátorů z českých materiálů.



První dvě tchajwanské linky do Česka dorazily na konci měsíce, do výrobního závodu Good Mask se dostaly ve středu večer. Od té doby technici pracovali na jejich zprovoznění.



„Vzhledem k tomu, že jde o plně automatizované zařízení, tak tomu odpovídá i jeho složitost. S rychlým zprovozněním nám velmi pomohla naše prosincová cesta k výrobci linek, společnosti Autoland, kde jsme prošli důkladným zaškolením,“ uvedl Matěj Buzgo z české firmy InoCure, která paří mezi největší světové producenty nanomateriálů.

Autoland si stanovil několik podmínek daru, jednou z nich je, že část výrobků bude darována na charitativní účely.

„V současnosti počítáme, že na těchto dvou tchajwanských linkách vyrobíme měsíčně až dva miliony respirátorů. Nejméně 100 tisíc jich poskytneme zdarma potřebným,“ řekl majitel firmy Good Mask Martin Ladyr.



O rozdělení těchto respirátorů bude rozhodovat především předseda Senátu Vystrčil. Putovat by mohly například do domovů důchodců, do sociálních a zdravotnických zařízení nebo do škol. Další podmínkou daru byla výroba z místních materiálů a proškolení u výrobce linek.

Good Mask je podle mluvčího ECVVR Aleše Povra největším českým producentem certifikovaných FPP2 respirátorů z českých materiálů. Do výroby i vývoje ochranných pomůcek od začátku pandemie investovala desítky milionů korun.



Prvotním impulzem byla snaha zajistit ochranu pro zranitelné skupiny včetně diabetiků, kterým majitel firmy Ladyr dlouhodobě pomáhá.

Celkem chce firma měsíčně vyrobit až 30 milionů kusů. Plná výroba by měla nastat po plném zprovoznění kunratického výrobního závodu, kde budou kromě tchajwanských umístěny i další automatické a poloautomatické linky.



Povr ČTK řekl, že v současné době je poptávka po respirátorech vyšší než spuštěné výrobní kapacity. Po jejich navýšení by výrobní možnosti měly být dostatečné.

Good Mask je držitelem certifikátů na FFP2 respirátory od Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP). Respirátory vyrábí z filtračního materiálu meltblown od českého výrobce. V nejbližších dnech rovněž očekává od VÚBP vydání certifikátu na FFP2 nanorespirátor s filtrační nanomembránou od firmy InoCure.

Pátou linku Česku daruje tchajwanská vláda, převezme ji Technický a zkušební ústav stavební.