VIDEO: Dvě linky na roušky už jsou v Česku, další plují po moři

20:26

Dvě ze čtyř darovaných tchajwanských linek na výrobu roušek a respirátorů dorazily do České republiky. Na ruzyňském letišti čekají na proclení. Do Česka dorazí ještě další dvě, i ty by měly být do provozu uvedeny co nejdříve.