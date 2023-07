Na dálnici postavili nové mosty, za pár let kvůli rozšíření asi půjdou k zemi

„Loni byl otevřen most přes dálnici, který se bude bourat, jak jsme zaslechli. Aktuálně staví ŘSD protihlukovou stěnu u Kbelu, která bude při rozšiřování dálnice zřejmě se vší parádou shozena. Je to mrhání finančními prostředky,“ uvedl rozhořčeně místostarosta Benátek nad Jizerou Pavel Štifter.

Co je také v plánu? Dálnice D10 se bude rozšiřovat o dva jízdní pruhy v délce 41 kilometrů. Poblíž sjezdu na Hlavenec ve směru od Prahy vznikne nová odpočívka Čtyři kameny pro osobní auta a mimo jiné i 14 kamionů. Obec tam ale prosadila zachování stávající mimoúrovňové křižovatky (MÚK). Naopak stávající MÚK Bezděčín pravděpodobně čeká přestavba. Počítá se také s migračním přechodem pro zvířata, s novým oplocením a systémem odvodnění.

V obci Zápy mají zase obavy, zda kvůli chystané investici nebude muset být zbořena nedávno dokončená komunikace. „Jsou tady mosty, které jsou teprve pět let v provozu. Také nová silnice, která je nedávno nově vybudovaná, bude zřejmě v kolizi se stavbou,“ říká starosta Záp Vladimír Vlček.

S kritikou na mrhání veřejnými prostředky přišli na čtvrteční projednání dokumentu EIA, který zkoumá vliv zamýšlené modernizace D10 na životní prostředí. Chystaná stavba podle odborníků a také zástupců ministerstva životního prostředí nebude mít zásadní dopad na životní prostředí, a tak zřejmě dostane zelenou k dalšímu řízení. Je tak reálně možné, že v příštích pěti až deseti letech by mohly být nedávno dokončené investice za desítky milionů skutečně bourány nebo přestavovány.

„Takový je bohužel fakt, ŘSD se snažilo s vlastníky a krajskou správou komunikovat, zda se chystané mosty nedají předělat, některé se před stavbou podařilo upravit, ale u některých skutečně bude potřeba změna,“ potvrdil na setkání s veřejností Michal Vrabec, který má v ŘSD na starosti investiční přípravu.

Některé mosty totiž byly ve špatném stavu a bylo třeba je přestavět, aby nedošlo k ohrožení dopravy, ale bohužel někdy i podle starých projektů, které ještě nepočítaly s rozšířením dálnice. V posledních letech bylo na D10 nově postaveno či zrekonstruováno sedm mostů, kolik z nich by bylo třeba strhnout, je otázkou. Projektanti pravděpodobně dostanou zadáno, aby při přípravě co nejvíce improvizovali.

„Je to otázka plánování, jsme připravení jít v některých místech na případné menší šířky dálnice, abychom se bourání vyhnuli. U řady nadjezdů jsme se snažili vypořádat tak, abychom se pod opěry mostů a nadjezdů vešli,“ dodal Vrabec.

S rozšířením se prozatím počítá v úseku mezi Prahou a Mladou Boleslaví. „Záměrem je modernizace stávající D10 na šestipruhové uspořádání z důvodu narůstající intenzity dopravy, v některých úsecích se blíží hranici kapacity,“ uvedla Kateřina Ambrožová z ŘSD.

„Kam nás vystěhujete?“

Navíc má autostráda v některých místech i nižší rychlostní parametry, než kterými se tam může jezdit. Zvláště během dopravních špiček se na dálnici často tvoří dlouhé kolony, stačí menší omezení nebo lehčí dopravní nehoda. Rozšíření by mohlo výrazně pomoci, a to především v úseku před Prahou. Právě tam se má začít nejdříve, následovat bude úsek u Mladé Boleslavi a až ke konci silničáři dálnici rozšíří ve středním úseku v okolí Benátek nad Jizerou.

Právě u Benátek ale dálnice vede v těsné blízkosti domů a ŘSD potvrdilo, že bude nezbytná demolice čtyř i více budov zejména v místní části Kbel. To se tamním obyvatelům pochopitelně nelíbí a ptají se, zda je stát vyvlastní, když nebudou chtít své domovy opustit.

Vy myslíte, že někomu nabídnete deset milionů a on půjde z domu, kde žije celý život odmala? Peníze nejsou vše,“ řekla obyvatelka Kbelu Kateřina Mičková. „Tímto zásahem nám také znehodnotíte ceny pozemků a nemovitostí,“ dodala.

„Budete nám bourat dům, nebo co s námi bude? Jsme důchodci, manželovi je 82 let, máme nejstarší dům v obci s malbou z roku 1907, to si nedovedu představit, že byste nám to zbourali,“ přidala se s otázkami další majitelka domu ve Kbelu, paní Beránková.

ŘSD ale upozornilo, že obavy jsou zatím předčasné, posouzení EIA je teprve začátek, o vedení a nové podobě dálnice se bude jednat ještě několik let, právě v Benátkách nad Jizerou se nejspíš nezačne dříve než v roce 2030.

Místní se zároveň obávají, že více pruhů, a tedy i více projíždějících aut zhorší zátěž Benátek hlukem.

„Máme tady specifický terén, kdy v Pražské ulici o dálnici nevíte, ale o 300 metrů dál po břehu Jizery, který se zvedá, neslyšíte kvůli hluku vlastního slova,“ připomíná předsedkyně spolku Benátky sobě Lenka Zemancová.