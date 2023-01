Dezolátní pražské mosty straší dopravce. Hrozí přerušení tratí přes Vltavu

Už v roce 2018 přitom technická kontrola Výtoňského mostu pod Vyšehradem odhalila, že jeho životnost je po zanedbané údržbě maximálně pět let. Nyní Správa železnic na mostě snížila maximální rychlost vlaků ze 60 kilometrů za hodinu na pouhou třetinu.

Na mostě se kvůli snížení zátěže navíc nesmějí potkat dva vlaky. „To omezuje průjezdnost, která už dříve byla nedostačující,“ uvedl radní Středočeského kraje pro dopravu Petr Borecký. Krajští koordinátoři se zástupci nákladních dopravců proto poslali ministrovi dopravy Martinu Kupkovi otevřený dopis, ve kterém jej vyzývají k urychlení oprav na Branickém mostě, přes který vede objízdná trasa.

„Když nám v roce 2018 prezentovala Správa železnic technický stav Výtoňského mostu, už tehdy jsme tušili, že bude nutné využít náhradní trasu přes Branický most. Proto jsme požadovali zkapacitnění této stavby, tady zdvojkolejnění a doufali jsme, že se to během zbývajících pěti let stihne,“ uvedl Václav Haas z pražského organizátora dopravy Ropid.

V aktuálním výlukovém plánu se předpokládá, že vlaky kvůli opravám nebudou jezdit po Branickém mostě ve druhé polovině letošního roku. S tímto termínem ale ani samotná Správa železnic již nepočítá a odhaduje, že rekonstrukce proběhne mezi říjnem až dubnem následujícího roku. Proti tomu ale Praha, Středočeský kraj a zástupci dopravců protestují.

„Urychlení oprav Branického mostu znamená odvrácení rizika, že se sejde nickolejnost (výluka na všech kolejích – pozn. red.) na Branickém a Výtoňském mostě. Tedy, že se oprava zvládne v době, kdy ještě bude alespoň částečně sjízdný Výtoňský most,“ uvedl Borecký.

Pokud by se totiž během výluky jižněji položeného Branického mostu zhoršil stav i mostu pod Vyšehradem, nedostaly by se například elektrické jednotky City Elefant obsluhující linku do Berouna do depa na druhém břehu řeky.

Stokilometrová objížďka

I při zachování omezeného provozu Výtoňského mostu je Praha fakticky neprůjezdná pro nákladní dopravu, kterou během takzvaného nickolejného provozu Branického mostu čekají při cestě na Plzeňsko objížďky buď přes České Budějovice, nebo přes Ústí nad Labem. „Každý spoj se těmito objížďkami zdraží o 1500 až dva tisíce eur,“ uvedl prezident svazu nákladních dopravců Žesnad Martin Hořínek.

Po státu proto budou dopravci požadovat za tento stav kompenzace. Navýšení cen o tyto náklady totiž není možné promítnout na objednatele, obává se Hořínek. Ti pak při přepravě zboží z jihozápadu Čech použijí místo vlaků raději kamiony.

Správa železnic nedávno představila novou podobu Výtoňského mostu, na kterém původní konstrukci nahradí novou v bílém nátěru. Rozhodnutí nezachovat původní historicky cennou konstrukci ale vyvolalo vlnu kritiky.