Branický most projde rekonstrukcí a dostane druhou kolej. Práce začnou brzy

Na pražském Branickém mostě mezi stanicemi Radotín a Krč přibude nová železniční kolej a most tak bude dvojkolejný. Cílem je zvýšit počet vlaků, které po mostě mohou projet. Zároveň bude most kompletně opraven. Práce začnou 1. července a potrvají 13 měsíců. Náklady jsou zhruba 2,15 miliardy korun. ČTK to ve čtvrtek sdělil mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda.