Dělníci bourají most u Kláštera Hradiště, nový dostaví až příští rok

Demoliční práce začaly loni v prosinci a postupují v závislosti na klimatických podmínkách. Silnice II/268 vedoucí přes most je neprůjezdná, řidiči musejí úsek objíždět. Dělníci mostovku nad Jizerou rozdělili na jednotlivé nosníky. Těžký jeřáb je přenáší na staveniště, kde jsou dále rozbíjeny.

Podle výrobně-technického manažera společnosti OHLA ŽS Petra Zbraňka je potřeba zbourat ještě čtyři mostní pole. Podle mluvčí středočeských cestářů Petry Kučerové celá akce vyjde téměř na 174 milionů korun.

Zároveň začala výstavba nové konstrukce, vzniká už například opěra na straně k Mnichovu Hradišti. „Celá stavba je naplánovaná na 24 měsíců, takže je předpoklad, že v listopadu 2024 budou moci motoristé tuto stavbu používat,“ uvedl Zbraněk.

Most z konce 80. let minulého století byl ve velmi špatném stavu. Jeho další oprava by už podle Kučerové neměla smysl. „Do mostu zatékalo, konstrukce byla poplatná době vzniku. Bylo to období, kdy se nepřikládala důležitost vlivům prostředí,“ dodal Zbraněk. Na 300 metrů dlouhý most podle něj nepříznivě působily hlavně posypové soli a exhalace.

Silnice II/268 spojuje Mimoň na Českolipsku s Mnichovým Hradištěm, denně po ní jezdí tisíce aut.

Přípravné práce si loni vyžádaly částečnou uzavírku, demolice starého a stavba nového mostu uzavřely silnici úplně. Objízdná trasa pro osobní auta vede přes Mnichovo Hradiště, pro nákladní po dálnici D10 a silnici I/38.