Výtoňský most bude betonový s novými oblouky, původní zůstanou jen pilíře

Podle Správy železnic, která v Česku spravuje síť kolejí a železniční infrastruktury, se už stávající most zachránit nedá. „Současná situace mostu je taková, že 75 procent mostu je tak degradováno, že už by to bylo neopravitelné. Byť se občas objevovaly návrhy, že by to nějak šlo,“ uvedl ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Vítězný architektonický návrh předložilo studio 2T Engeneering, které porazilo jedenáct konkurenčních. Některé počítaly s tím, že by stávající konstrukce na svém místě zůstala nebo že by vznikl zcela nový železniční most a stávající konstrukce sloužila vedle jako lávka pro pěší, uvedl ředitel odboru přípravy staveb na Správě železnic Pavel Paidar. Obě tyto možnosti ale narážely na zásadní problémy.

„Zachování stávajícího mostu se ukázalo jako problematické. Musela by tam být jedna kolej. Kdybychom chtěli přidat druhou, musela by být přes 70 procent prvků vyměněno nebo opraveno. Prakticky bychom tak museli celou ocelovou konstrukci dělat novou,“ uvedl Paidar. Komisi složenou ze zástupců Správy, hlavního města, památkářů nebo Spolku za starou Prahu ale nenadchl ani návrh na soumostí nového a starého mostu.

Úsek mezi smíchovským a hlavním nádražím přitom bude do budoucna potřebovat ještě masivnější zvýšení kapacity. Nový most kvůli rostoucím nárokům na městskou a příměstskou dopravu počítá se třemi kolejemi a novou zastávkou Na Výtoni, která nahradí dávno zrušené nádraží Vyšehrad.

Během příštího roku počítá Správa železnic s pokračováním přípravy. Do roku 2024 by pak chtěla mít rozhodnutí o dopadech stavby na životní prostředí EIA a začít s pracemi na získání stavebního povolení. Stavět by se pak mohlo od roku 2026, což si podle Paidara vyžádá zásadní omezení provozu mezi Smíchovem a hlavním nádražím. Během přestavby mostu by měl být rovněž rekonstruován i úsek trati mezi oběma nádražími.