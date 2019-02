Architekti ukázali novou podobu mostu na Výtoni, rez nahradila rudá barva

Praha se Správou železniční a dopravní cesty (SŽDC) prověřuje, zda přistoupí k opravě železničního mostu, nebo jeho výměně.

„Pokud most půjde zachránit, postavíme vedle další jednokolejný most. To prověří posudek švýcarského profesora Eugena Brühwilera, kterého jsem spolu se SŽDC pozval na konci února do Prahy. V případě nemožnosti záchrany mostu máme moderní alternativu s odkazem k původnímu mostu včetně řešení obou předmostí,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Návrh nového mostu architekta Romana Kouckého počítá s vybudováním třetí koleje a zachováním kamenných pilířů. Protože váha mostu by byla větší, doplnily by historické pilíře přidružené sloupy.

Mostní oblouky by měly zůstat přibližně stejné, aby připomínaly tvar původní železné konstrukce.

„Výslednému řešení předcházelo mnoho diskusí a slepých uliček. Nejprve jsme řešili celkovou polohu mostu a možnosti využití stávající konstrukce. Došli jsme k závěru, že je nutné nalézt řešení s maximálním využitím stávajících, zejména kamenných konstrukcí, ale s novou, současnou konstrukcí ocelovou,“ vysvětlil Koucký.

Součástí projektu je také úprava předmostí, včetně využití mostních oblouků v ulici Svobodova pro různé účely, jako jsou kavárny nebo kultura.

Vzniknout by zde měla i nová železniční zastávka.

Most mezi Výtoní a Smíchovem je dlouhodobě neudržovaný a je ve špatném stavu. Loni byl na několik měsíců uzavřen vstup na most pro pěší.

V minulosti Kloknerův ústav na zadání SŽDC vypracoval diagnostiku mostu, podle které je kvůli korozi mostu oprava nereálná. Praha nechala zadat nový posudek, který by měl opět prozkoumat, zda je možné památkově chráněný most zachovat.

