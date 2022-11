Odbory v Rakousku plánují stávku. Railjety mohou končit v Břeclavi

Plánovaná stávka je stanovena od pondělních 0:00 do 24:00 hodin a zastaví se během ní všechny vlaky na rakouských tratích. „Pokud ke stávce skutečně dojde, budou České dráhy zajišťovat v pondělí 28. listopadu provoz všech vlaků mezistátní dopravy na území ČR do/z poslední pohraničí stanice.

Spoje linky Ex 3 Railjet Vindobona pojedou v úsek Praha–Břeclav–Praha, spoje linky Ex 4 (např. vlaky Sobieski, Moravia atp.) pojedou v úseku Polsko– Bohumín–Břeclav a zpět, spoje Jižní expres linky Ex 7 Praha–Linz pojedou v úseku Praha–Rybník–Praha,“ popsal nejzávažnější komplikace při cestách z mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

U nočních vlaků na linkách Praha–Curych nebo Vídeň–Berlín dojede k omezení už od večera 27. listopadu do úterního rána 29. listopadu. Dráhy proto vyzvaly cestující, kteří v tomto období cestovat musí, aby situaci sledovali buď na stránkách Českých drah nebo přímo u rakouského dopravce.

Důvodem stávky rakouského železničního personálu je vyjednávání o platech. Zaměstnanci požadují mimo jiné zvýšení minimální mzdy pro železniční zaměstnance ze současných 2 000 eur měsíčně (49 000 Kč) a dorovnání mezd na úroveň aktuální inflace. Poslední návrh zaměstnavatelů by podle vyjádření odborového svazu znamenal faktický pokles hodnoty mezd zaměstnanců o dvě procenta. ÖBB na svých stránkách ujistily cestující, že se s odbory ještě před vypuknutím pondělní stávky pokusí dohodnout.