Návrh mostu mezi Výtoní a Smíchovem není zdařilý, míní Klub Za starou Prahu

O zachování mostu z přelomu 19. a 20. století se v Praze dlouho diskutovalo, objevovaly se různé návrhy řešení špatného stavu konstrukce. Soutěž vypsala Správa železnic loni v květnu, ve výběrové komisi zasedli její zástupci, pražský magistrát, památkáři, odborníci nebo členové zmíněného klubu. Zásadní podmínkou nového řešení mostu bylo rozšíření ze dvou na tři koleje.

Komise vybrala novou stavbu, podle návrhu firmy 2T engineering má zůstat zachována pouze spodní část stavby s pilíři.

Podle komise vybraný návrh nejlépe řeší pohyb vlaků, pěších i cyklistů. Přátelštější prostředí pro cyklisty proti současnému mostu kvitují i někteří kritici nového návrhu. Součástí podmínek soutěže bylo i zachování původní památkově chráněné konstrukce. Podle výsledku má být sejmuta a využita jinde.

Klub Za starou Prahu připomněl, že jednání komise bylo součástí soutěžního dialogu ve dvou kolech, který nebyl soutěží podle podmínek České komory architektů. „Byl dialogem k výběru zpracovatele další dokumentace dle zásad a podmínek zadavatele. Soutěžní dialog byl veden dle zákona pro zadávání veřejných zakázek,“ uvedl klub.

„Jsme i nadále přesvědčeni, že prioritou musí být zachování hodnotného památkově chráněného mostu s možností doplnění další nové samostatné konstrukce,“ uvedl klub.

Měla by se zachovat konstrukce, míní klub

V mezním případě, kdy by zachování původní železné nýtované konstrukce nebylo objektivně možné, je podle jeho zástupců nutné vypsat na nový most veřejnou mezinárodní architektonickou soutěž, která je nejlepším nástrojem na získání kvalitního architektonického návrhu. I v takovém případě by však Klub trval na zachování snášených konstrukcí a jejich použití na jiném adekvátním místě.

Současný návrh se nelíbí ani iniciativě Zachraňme Železniční most, která vznikla před čtyřmi lety z obavy před zbouráním mostu. „Vítězná podoba mostu silně naruší panorama Prahy tak, jak ho známe,“ uvedli na facebooku. Na sociálních sítích návrh jako špatný vtip ohodnotil teoretik a propagátor architektury Adam Gebrian.

Architekt Josef Pleskot, který má se svým studiem několik zkušeností se stavbami lávek a mostů, uvedl, že vítězný návrh mostu na Výtoni je podle něj produktem společenské, odborné a tudíž i politické nedohody.

Mezi soutěžními návrhy bylo několik prací architektonických studií, které počítaly se zachováním a rekonstrukcí stávajícího mostu a doplněním nového jednokolejného mostu s lávkou pro pěší a cyklisty. Vítězná firma 2T engineering vznikla v roce 2010 a věnuje se projektování ve stavebnictví a dodávkám medicínské techniky a interiérů.