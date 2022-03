Do Berouna za 11 minut. Železničáři udělali další krok k trati za 50 miliard

Do šesti let plánuje Správa železnic poprvé kopnout na stavbě nového tunelového spojení mezi Pražským Smíchovem a Berounem. Správce tuzemských železnic pro to udělal další nezbytný krok, odevzdal záměr projektu na ministerstvo životního prostředí pro následné posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Hotovo má být v roce 2037.