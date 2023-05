Obchvat za miliony zeje i ve špičce prázdnotou, mohou za to uzavírky v okolí

Za normálních okolností by po novém obchvatu Kojic na hranicích Pardubického a Středočeského kraje jezdilo něco kolem 3 600 aut denně. Trasa přes Kojice je zejména pro kamionovou dopravu pendlující mezi Pardubickem a Kolínskem rychlejší a přímější, řidiči se totiž vyhnou nepříjemnému stoupání a klesání na „státovce“ u Bernardova.

Realita je však jiná. Téměř tříkilometrový obchvat Kojic, jehož stavba trvala 588 dní, zeje po 14 dnech od otevření prázdnotou. Dokazují to i redakční záběry. Na téměř dvouminutovém videu projede ve špičce v protisměru jediné osobní auto.

„Dva roky jsme poslouchali stavbu. Co se silnice otevřela, máme úplný klid. Pořád se mě někdo ptá na kvalitní protihlukové stěny, ale po silnici nikdo nejezdí,“ pousměje se nad současným stavem starosta Kojic David Morávek.

Obchvat Kojic délka: 2901 m

kategorie S 9,5/90

kategorie S 9,5/90 počet všech stavebních objektů: 43

mostní objekty: 3

(celková délka 16 m)

(celková délka 16 m) okružní křižovatky: 2

opěrné zdi: 1

(délka 140 m)

(délka 140 m) protihlukové stěny: 4 (celková délka 638 m)

Moderní a širokou silnici by řidiči jistě rádi využívali, středočeští silničáři však v Týnci nad Labem v půlce dubna zahájili nezbytnou opravu důležitého silničního mostu přes Labe.

„Oprava mostu přes Labe v Týnci nad Labem byla zadána v režimu Design and build. To znamená, že zhotovitel má v rámci zakázky nejen fyzickou opravu mostu, ale i projekční přípravu, získání stavebního povolení včetně projednání uzavírek a objízdných tras,“ sdělila k téměř půlroční uzavírce Petra Kučerová, mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS). Most bude pro veškerou dopravu uzavřený do 6. září.

Aby těch uzavírek na stejné silnici II/322 nebylo málo, na opačné straně od Kojic začala v tomto týdnu oprava nadjezdu u elektrárny Chvaletice. Řidiči musejí po objížďce přes Zdechovice a Chvaletice. Most by měl být opět průjezdný nejpozději 30. září.

Ale ani poté si řidiči obchvat Kojic neužijí. V září Středočeský kraj zahájí opravu nedalekého mostu u Vinařic. „Její zahájení se předpokládá v září 2023 po opravě mostu přes Labe,“ dodala Kučerová k další naplánované investici, která uzavře silnici II/322 na dalších šest měsíců. Nevyhovující konstrukci má nahradit most, který leží na vytipované trase pro přepravu nadrozměrných nákladů souvisejících s výstavbou jaderné elektrárny v Dukovanech.

Příliš oprav naráz

Podle silničářů akce lépe zkoordinovat nešlo, neboť jich je příliš moc. Na jaře začala po dlouhých odkladech rekonstrukce Třídvorské ulice v Kolíně, která je výpadovkou na Týnec nad Labem. V plánu je i oprava mostu přes Doubravu v Záboří nad Labem.

„Je evidentní, že lokalita kolem Kojic, Záboří a Týnce nad Labem je v současné době s ohledem na počet plánovaných a realizovaných staveb velmi exponovaná. Koordinace staveb, jejichž investorem je KSÚS vždy probíhá v součinnosti s Policií ČR a příslušným odborem dopravy, který vydává rozhodnutí o uzavírkách mostů či silnic,“ dodala mluvčí středočeských silničářů.

Lidé v Kojících si i přes neobvyklý klid nový obchvat užívají. „Nevím, jak to bude, až se doprava do Týnce vrátí, ale určitě zhoustne a pak teprve kvality obchvatu oceníme. Hlavně lidé, co bydlí u silnice. Už teď ho využívají místní, kteří se chtějí dostat z jednoho konce obce na druhý. Jedou raději po obchvatu, protože je to rychlejší,“ dodal starosta Kojic.