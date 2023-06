Stará Boleslav se dočkala obchvatu, odvede dopravu na Mělník a uleví centru

Na tento okamžik místní čekali skoro jako na smilování. Třeba manželé Lindentálovi, kteří mají na Boleslavské ulici obchod a hned za ním i vlastní bydlení. Už se stalo, že jim některý z kamenů, které odlétají od kol projíždějících kamionů, rozbil okno.

„Na obchvat čekáme už nejméně deset let. S novou silnicí se nám snad uleví, do teď tady byl strašný rachot, jezdily tady všechny náklaďáky s pískem z nedaleké pískovny. Mají plechové vany, a když se vracely prázdné, bylo to nejhorší, hrozný rachot,“ řekl MF DNES Jindřich Lindentál.

Věří, že především tranzitní nákladní doprava teď bude využívat nový, skoro tři kilometry dlouhý obchvat, který ji odvede od nově vybudované kruhové křižovatky u dálnice D10 směrem na Mělník.

Součástí obchvatu jsou také tři křižovatky, zhruba 300 metrů protihlukových stěn, světelná signalizace a přechod pro chodce v Třebízského ulici.

Uleví místním i řidičům

„Významně to našemu městu uleví, zejména obyvatelům Boleslavské a Okružní ulice, kde je frekvence tranzitní nákladní dopravy nejsilnější, ta se nyní přesune mimo obydlenou část města,“ říká starosta dvojměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Robert Pecha.

Informace o obchvatu 2,71 kilometru je celková délka otevřeného obchvatu. 129 milionu korun stála nová silnice kolem Staré Boleslavi.

Úleva je to ovšem nejen pro místní, ale i pro projíždějící řidiče, kteří už se nebudou muset plížit pomalou rychlostí ulicemi města přes několik křižovatek a čekat v kolonách.

„Doprava od dálnice D10 směrem na Mělník se podstatně zrychlí, lidé se tak dostanou například v létě rychleji na rekreační místa, jako jsou jezero Lhota či Ovčáry, kam občané často směřují,“ sdělil radní Středočeského kraje za oblast dopravy Karel Bendl.

Zahájení budování obchvatu předcházela mnohaletá příprava a diskuse. „Ještě v průběhu prvních týdnů stavby se dolaďovala řada detailů a komplikací, ale podstatné je, že teď už stavba bude sloužit lidem,“ řekl včera MF DNES Martin Kupka (ODS), současný ministr dopravy a tehdejší krajský radní za dopravu, který stál u zahájení realizace projektu.

Ani po zahájení prací ale nešlo vše úplně hladce. „Nejvíce stavbu zdržela přeložka vedení od ČEZ, a to přeložka trafostanice a vysokého napětí. Tím došlo ke zdržení zhruba o půl roku,“ upřesňuje starosta Pecha.

Stavby budou pokračovat

V přetížené oblasti v okolí Prahy je každý nový obchvat důležitou pomocí lidem nadměrně zatěžovaným tranzitní dopravou. Konečně i Středočeský kraj nejen v této lokalitě počítá i s dalšími stavbami, které budou dál odklánět auta od obydlených oblastí.

„Kromě tohoto obchvatu a obchvatu Záp, který jsme otevřeli před měsícem, plánujeme ještě další přeložky komunikace 2101, která je velice vytížená, a přeložku silnice 2610, která by měla navazovat přímo na silniční obchvat kolem Prahy,“ doplňuje ředitel Krajské správy a údržby silnic Aleš Čermák.

Podle radního Bendla se další úsek napojí na obchvat Záp, přetne dálnici D10 a z jižní strany objede Brandýs nad Labem. „Tranzitní doprava tak bude město zatěžovat mnohem méně a komfortnější to bude i pro řidiče, protože jízda bude plynulejší,“ říká Bendl.

Ministr Kupka nicméně upozorňuje, že na investice do silnic začnou ubývat zdroje z Evropské unie, právě ta ze zhruba 85 procent financovala i nový obchvat Staré Boleslavi. „Stát i kraje budou muset hledat další formy financování, například úvěrem od Evropské investiční banky,“ upozornil Kupka.