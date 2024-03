Na D1 na Benešovsku se srazila dodávka a náklaďák, zdržení je přes dvě hodiny

Podle serveru Dopravní info je aktuální zdržení 157 minut.

Nehoda byla hlášená v 05:42, směr na Brno policie uzavřela po 06:00. „Řidič dodávky zřejmě nedobrzdil do kolony a narazil do nákladního auta stojícího v koloně. Při tomto nárazu dodávka poškodila ještě další osobní auto,“ řekla mluvčí. Část zdemolované dodávky zasahuje i do levého jízdního pruhu ve směru na Prahu, proto je uzavřený, dodala mluvčí.

Dechové zkoušky řidičů byly negativní, řidiče dodávky ošetřili záchranáři na místě. „Vozidla v koloně za nehodou jsou pouštěna odstavným pruhem, pak se to uzavře,“ doplnila mluvčí. Dálnice ve směru na Brno bude kvůli odklízení a vyšetřování nehody uzavřená.