Dvě auta se střetla na silnici u Benešova, řidič dodávky nadýchal tři promile

„Na místě jsme ošetřili jednoho zraněného muže, který měl pohmožděnou kyčel. Byl při vědomí, po ošetření jsme ho převezli do nemocnice. Z druhého auta jsme nakonec ještě ošetřili tři děti a jednoho dospělého. Děti bez viditelných zranění vezeme k dalšímu vyšetření do nemocnice v Benešově a jednoho dospělého rovněž k dovyšetření do nemocnice v Benešově,“ dodala Nováková.

Policie také oznámila, že provedla u řidiče dodávky dechovou zkoušku, při které nadýchal 3,13 promile alkoholu.

„Zasahujeme u nehody dodávky a dvou aut u Nespek. Odklidili jsme uniklé pohonné kapaliny a zraněné předali do péče záchranářů,“ řekl mluvčí hasičů Tomáš Bakalář a dodal, že častečná uzavírka potrvá přibližně do půl šesté večer.

Podle informací iDNES.cz se v místě utvořila kolona dlouhé téměř jeden kilometr.