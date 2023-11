České dráhy objednaly dalších 30 vlaků RegioFox, nasadí je na Rakovnicku

„Nahradíme další dosluhující motoráky, které již neposkytují dostatečný komfort a cestujícím nabídneme vyšší pohodlí a více služeb, které žádají,“ řekl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

„Jsou vybaveny například palubní wi-fi, mají USB konektory a zásuvky 230 V, u části míst jsou stolky a interiér souprav je klimatizovaný,“ uvedl náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Nové vlaky nahradí zejména soupravy RegioNova a také motoráky 810 a 809. „Jen připomenu, že některé motorové vozy řady 810 jsou staré i 50 let,“ řekl radní pro oblast veřejné dopravy Středočeského kraje Petr Borecký (STAN).

Od roku 2026 je plánovaný provoz 28 nových RegioFoxů například na tratích Rakovník – Kladno – Kralupy nad Vltavou, z Kralup nad Vltavou do Slaného a Velvar, z Berouna a Zdic do Příbrami a Březnice nebo ze Zadní Třebáně do Lochovic a na dalších tratích na Rakovnicku. O umístění posledních dvou souprav RegioFox bude kraj teprve rozhodovat.

Vlaky RegioFox jsou poháněné motory Rolls-Royce, které kromě klasické nafty umí jezdit i na biopalivo HVO. Soupravy mají bezbariérový přístup, topení, klimatizaci, wi-fi, vakuové WC s přebalovacím pultem nebo moderní audiovizuální informační systém s LCD monitory. Dosáhne rychlosti až 120 km/h.

Kapacita 44 metrů dlouhé vlakové jednotky je 115 míst k sezení. Vejde se do ní také osm kol, tři kočárky a dva invalidní vozíky.

První jednotky byly představeny ve zkušebním provozu v srpnu letošního roku, kdy byly nasazeny na trasu mezi Rakovníkem, Berounem a Prahou.

15. srpna 2023