Osmdesát aut značky Liaz připomene v Mnichově Hradišti výročí výrobního závodu

Do Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku se poslední květnový víkend sjede téměř osm desítek nákladních aut značky Liaz. Město si připomene 70 let od zahájení výroby nákladních aut Liaz v samostatném mnichovohradišťském závodě a 20 let od posledního smontovaného auta.