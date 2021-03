Magistrát se připravuje na turisty, chystá opatření pro regulaci Airbnb

Jakmile se turisté vrátí do metropole, spory mezi hostiteli, návštěvníky Prahy a místními obyvateli se mohou znovu objevit. Magistrát a městské části proto navzdory útlumu turismu připravují opatření, která by měla přispět k regulaci krátkodobého ubytování.

Podnikatelům pronajímajícím byty přes platformy, jako je Airbnb nebo Vrbo, nedávno ztížila podmínky například městská část Praha 1.



„Zástupci Prahy 1 budou ve společenství vlastníků jednotek, v nichž je naše městská část jedním ze spoluvlastníků, hlasovat v otázce krátkodobého ubytování v bytech pro takové varianty usnesení, které podpoří možnost krátkodobé ubytování v daných domech zakázat, případně jej co nejvíce ztížit, anebo ho zatížit co nejvyššími poplatky,“ vysvětlila předsedkyně Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života části Praha 1 Bronislava Sitár Baboráková.

Počet bytů, které majitelé nabízí ke krátkodobým pronájmům, klesl o 45 procent

Podle ní to pomůže zejména těm společenstvím vlastníků jednotek (SVJ), kde mají s krátkodobým ubytováním již delší čas starosti. Zejména se jedná o rušení nočního klidu, nepořádek, ničení majetku ve společných částech domu, ztrátu soukromí a bezpečí. Někteří obyvatelé však nevěří, že kroky radnice jsou dostatečné.

Vše zlé je k něčemu dobré

„Usnesení shromáždění SVJ jsou nevymahatelná. Dají si to do stanov, ale pokud to poskytovatelé ubytovacích služeb poruší, tak co s nimi uděláte? Budete se soudit a to potrvá tři roky,“ říká předseda spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy Petr Městecký.

Podle něj je poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v prostorech určených k bydlení nelegální a spolek bojuje za jejich úplný zákaz. V posledním roce se však situace kolem Airbnb výrazně změnila. Pandemie dokázala to, co se vedení Prahy ani obyvatelům v turismem nejvíce zasažených oblastech města dosud nepovedlo. Poptávka po krátkodobém ubytování zmizela a počet bytů určených k přechodnému bydlení v Praze náhle klesl.



Podle údajů společnosti AirDNA se jejich množství snížilo o 45 procent. Díky tomu kleslo i nájemné v centru Prahy, kde se nachází vysoká koncentrace bytů pronajímaných přes Airbnb a podobné služby. Ceny nájmu spadly o 20 až 40 procent.

Z údajů zveřejněných na platformě Golemio vyplývá, že v roce 2020 bylo na platformě Airbnb zaregistrováno pouze 1 800 nových nabídek. Oproti tomu aktivních jich přestalo být více než osm tisíc. V roce 2020 byl počet nových a ukončených nabídek téměř vyrovnaný, obě čísla se pohybovala pod hranicí šesti tisíc.

Změna využití

Někteří poskytovatelé krátkodobých ubytovacích služeb své podnikání kvůli omezení cestování pozastavili, jiní se rozhodli úplně skončit. „V březnu přišel covid-19. Vyhodnotil jsem to tak, že nemá smysl v tom pokračovat. V podstatě okamžitě jsem proto byty nabídl k dlouhodobému pronájmu,“ říká jeden z bývalých provozovatelů Jakub Pokorný.

Změnu využití bytů ke krátkodobému pronájmu potvrzuje i Městecký. Ten tvrdí, že se některé bytové jednotky teď využívají i k mnohem problematičtějším účelům než k ubytování hlučných návštěvníků.

„V některých bytech, kde dříve byli turisté, se točí pornografický materiál,“ uvádí předseda spolku. To, že vlastníci jednotek mají problémy s pornografickým průmyslem a nedodržováním epidemiologických pravidel ze strany poskytovatelů ubytovacích služeb, dokazuje i e-mail zaslaný výborem SVJ z domu na Novém Městě na magistrát, radnici Prahy 1 a pražskou hygienu.

„Většina vlastníků bytů již upustila od poskytování ubytovacích služeb. Jsou zde však vlastníci, kteří ignorují vše a poskytují služby i nadále, zpravidla nelegálně,“ píše se v e-mailu, který má MF DNES k dispozici.

„Jako náš nejpalčivější problém vidíme vlastníky a poskytovatele bytové jednotky v našem domě, nabízené bez přestání celou dobu, včetně nouzových stavů. Tento byt je volně nabízen i k prostituci, pornografické produkci, i když je přímo pod ním základní umělecká škola. Proto není divu, že dodržování epidemiologických opatření těmito poskytovateli není vůbec žádné,“ popisuje výbor vlastníků v textu.



Hlavní město se snaží byty pronajímané ke krátkodobému ubytování regulovat. Současná opatření však nejsou dostatečná a novela zákona, která nařizuje platformám typu Airbnb poskytovat informace o ubytovaných a uzavřených smlouvách, také regulaci nepomohla.