Souzený muž přiznal, že ze žárlivosti zastřelil partnerku i jejího milence

Obžalovaný muž z Horního Slavkova se k činu přiznal. „Souhlasím se skutkem i jeho kvalifikací. Souhlasím s navrženým trestem 16 let vězení,“ řekl dnes u soudu muž.

O vině a výši trestu ale bude rozhodovat soud. Předseda senátu dnes podotkl, že skutek ještě může být překvalifikován na vraždu s rozmyslem nebo po předchozím uvážení. Kumbera však odmítl, že by vraždu plánoval. Tak jako tak mu hrozí až výjimečný trest. Obě oběti zasáhl do srdce.

Dva lidi bez známek života našli policisté letos 16. ledna u osobního auta na odlehlém místě v Horním Slavkově.

„Toho dne, kdy se to stalo, jsem večer jel nakoupit do Karlových Varů. V Horním Slavkově jsem si všiml auta poškozeného a v něm seděla poškozená. Nebyl jsem si jistý, jestli je to ona, otočil jsem se a jel za nimi,“ popsal u soudu plačící Kumbera, kterému se po celou dobu třásly ruce.

Den před vraždou se s šestatřicetiletou partnerkou chtěl rozejít. „Tvrdila mi, že s poškozeným nic nemá, že mě má ráda, ať se nerozcházíme. Já jsem jí to uvěřil. Když jsem ji ale viděl v autě, jel jsem za nimi, abych se přesvědčil, jestli je to skutečně ona, nebo ne,“ pokračoval Kumbera.

„Začal se s nimi dohadovat o jejich vztahu a poté vytáhl legálně drženou pistoli a dvěma výstřely z bezprostřední blízkosti zasáhl nejprve muže a dalšími dvěma ranami pak ženu,“ popsal útok státní zástupce Jakub Kubias, který pro obžalovaného navrhl 16 let vězení. Motivem dvojnásobné vraždy byla žárlivost.

„Ptal jsem se jí (poškozené), jestli spolu něco mají. Ječela na mě, že je mladá a že si chce užívat. Pak začala ječet ještě víc, že to se mnou v posteli za nic nestálo. Pak se do mě pustili oba dva, neustál jsem to. Vytáhl jsem zbraň a střílel,“ vzpomínal Kumbera.

Jeho přítelkyně i údajný milenec zemřeli na místě. Když si Kumbera uvědomil, co udělal, zavolal na policii. K činu se doznal a skončil ve vazbě.

„Hrozně toho lituju. Znali jsme se z práce, uklízela tam. Po novém roce ale začala chodit s naším mistrem. V ten den mě oba rozčílili. Vzal jsem zbraň a začal střílet. Mačkal jsem to, ani nevím kolikrát,“ uvedl obžalovaný.

Tvrdí, že po výstřelech chtěl spáchat sebevraždu. „Pistoli jsem si dal k hlavě, ale nedokázal jsem zmáčknout spoušť,“ uzavřel. Po dohodě s obhájkyní nakonec požádal soud, aby se už dalšího jednání nemusel účastnil a eskorta ho odvedla.

Verdikt zatím nepadl, hlavní líčení bude pokračovat v příštích dnech.

Muž zabil v lese partnerku a jejího milence (17. 1. 2021)