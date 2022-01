Vodáci sjížděli rozvodněnou Otavu. Je to hazard se životem, říká starosta

Nad jednáním nezodpovědných vodáků kroutil hlavou starosta Rejštejna Horst Hasenöhrl, který sledoval rozvodněnou Otavu a spatřil i vodáky na kajacích a paddleboardech.

„Sjíždět rozvodněnou Otavu je velký hazard. Vodáci hazardují nejen se svým životem, ale i těch, co je pak zachraňují. Setkávám se s tím několikrát do roka, pořád se to opakuje,“ říká rosta, který zároveň působí o člen sboru dobrovolných hasičů.

Kvůli tání sněhu na horách a vydatném dešti stoupla během 24 hodin hladina Otavy v Rejštejně na Šumavě o více než metr na 187 centimetrů. V pondělí měla v poledne hladinu na 79 centimetrech.

Prvního povodňového stupně na 140 centimetrech dosáhla řeka před devátou hodinou, během dvou hodin stoupla na 161 centimetrů, tedy na druhý povodňový stupeň.