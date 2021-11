Za srážku vlaků ve Kdyni mohou podle strojvůdce mokré a zarostlé koleje

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Strojvedoucí Jaroslav Krotký při výslechu uvedl, že si není vědom překročení maximální čtyřicetikilometrové rychlosti při vjezdu do nádraží. Hájil se tím, že se snažil brzdit, ale na mokrých kolejnicích zarostlých trávou motorový vůz jen klouzal a nešel zastavit.

Při karambolu se zranilo 20 lidí, sám souzený strojvedoucí byl těžce zraněný.

U soudu vypovídal také Jaromír O., který byl druhým strojvedoucím v měřicím vlaku, jenž loni 9. září ráno přijížděl do Kdyně od Domažlic. Návěstidlo jim povolovalo vjet do nádraží.

„Když jsme vyjeli z oblouku, zahlédli jsme motorový vlak. Ten ale nezastavil, pořád jel. Jel k nám. Křikl jsem na kolegu v kabině: Houkej a brzdi! Motoráček pořád jel proti nám. Nepřipadalo mi, že by jel rychle. Ten motorák jsem brzdil i očima. Viděl jsem, že se prášilo od osy motorového vlaku, strojvedoucí ve snaze zastavit použil i pískování. Když jsem viděl, že srážka bude nevyhnutelná, začalo mi to ve hlavě šrotovat. Najednou nevíte, co udělat. Vyskočit z lokomotivy?“ líčil u soudu svědek děsivé okamžiky těsně před srážkou vlaků.

Potvrdil, že strojvedoucí v osobním motorovém vlaku byl i těsně před srážkou pořád na řídícím stanovišti. „Byl jako kapitán na lodi. V duchu jsem si říkal: Uteč!“ uvedl svědek.

S kolegou v kabině měřicího vlaku se zapřeli rukama. „V tom přišel šílený náraz. Byly to dvě rány. Motorák jsme nabrali a ten odlétl deset metrů. Otevřeli jsme ho jak plechovku rybiček. Byla to hrůza. Než jsme zastavili, minuli jsme půl motoráku,“ popsal druhý strojvedoucí z měřicího vlaku, který měl po nárazu poraněné oko. S následky tohoto poranění se potýká dodnes.

S kolegou z lokomotivy měřicího vlaku běželi na pomoc lidem ve zdemolovaném osobním vlaku. „Dveře nešly otevřít. Myslím, že za nimi byl vlakvedoucí. Lomcovali jsme s nimi tak dlouho, až jsme je vylomili. Lidi ve vlaku byli v šoku, bylo jim jedno, kam šlapou,“ uvedl Jaromír O. s tím, že pak šel za výpravčím, který podle něj byl celou dobu ve výpravní kanceláři.

„Volal jsem na něj, proč osobní vlak vypravil. On řekl, že ten vlak nezastavil, a pak zase zmizel,“ uvedl svědek.

Byla tam ujetá tráva a rosa, vypověděl svědek

Podle Jaromíra O. byla na koleji, na níž nezastavil osobní vlak, ujetá tráva a rosa. „Byla tam taková kluzká emulze. Jeden z policistů to zkusil přejet nohou a říkal, že to snad někdo polil olejem,“ uvedl svědek.

Sám vidí chybu ve špatné údržbě kolejiště. „Vyrostla tam tráva, kterou nikdo nesekal. Podle mě kolej nebyla schopná provozu. Proč najednou vysekali trávu dva dny po nehodě? “ poznamenal svědek.

Instruktor Antonín J. uvedl, že při kontrolních jízdách souzený strojvedoucí nikdy neměl problémy s dodržováním rychlosti. I on si všiml vysoké trávy v koleji, na které nezastavil osobní vlak.

Soudci dnes vyslýchali i specialistu, který stahoval z rychloměru zdemolovaného osobního vlaku data o jízdě. Spis má přes 1 200 stránek, své stanovisko vyjádřila federace strojvůdců i odbory.

Soudci zatím čekají i na závěrečnou zprávu Drážní inspekce z jejího vyšetřování této srážky. Inspekce ji ještě nemá hotovou.

Strojvedoucímu hrozí až osm let vězení.