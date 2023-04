Vězeň napadl dozorce na Borech, za útoky na bachaře už byl třikrát odsouzen

Před pěti lety jej soudci v Liberci potrestali 3,5 roky vězení i za křivé obvinění dozorce.

Podle spisu Mirga vloni ve věznici Bory jednoho dozorce zranil a druhého pokousal. K soudu ve středu nedorazil. V úterý mu lékař vypsal neschopenku kvůli viróze. Nemocný dostal i vycházky, má jít k lékaři na kontrolu. „Ověřovala jsem to těsně před jednáním u ošetřujícího lékaře. Omluvu soud neakceptuje, je účelová,“ odůvodnila samosoudkyně Okresního soudu v Plzni Lenka Prýcová.

Loni 29. ledna večer ucítil kouř čtyřiapadesátiletý dozorce v kanceláři na uzavřeném oddělení výkonu kázeňských trestů. „Šel jsem se podívat, o co se jedná. Když jsem nahlédl do cely, kde byl obžalovaný a ještě jeden odsouzený, kouř byl pouze v její horní části. Zavolal jsem posily, až pak jsem otevřel celu. Jeden vyšel ven, Mirga ležel na zemi s ručníkem na obličeji, na výzvy, aby vyšel ven, nereagoval. Když jsem chtěl zavřít celu, najednou vyskočil a křikl: Mě tu necháte?“ uvedl svědek.

Dozorce kousl do zápěstí a do břicha

Dým v cele pocházel ze zapáleného koše s odpadky. Mirgovi se totiž nelíbilo, že ho dozorci chtějí přesunout do cely pro jednoho. „Nečekaně mi šlehl ručníkem proti obličeji, zasáhl mě do tváře,“ uvedl svědek.

Po tomto výpadu se dozorci rozhodli vězně zpacifikovat. Jenže ten se nemínil vzdát. Jednoho z dozorců zasáhl podle spisu tak, že ten najednou pozadu letěl napříč chodbou. „Nevím, jestli mě zasáhl nohou nebo rukou. Snažil jsem se vyhnout otevřeným dveřím cely, ale druhou rukou jsem asi trefil stůl. Měl jsem bolestivě naražený loket s tržnou ranou, to zpočátku přehlušilo i bolest zhmožděného zápěstí,“ uvedl u soudu dozorce s dlouholetou praxí.

Jeho kolegové odsouzeného nakonec dokázali přemoci a spoutat. Jenže ani to se neobešlo bez zranění. Vězeň ale při tom zranil ještě jednoho dozorce. „Kousl ho do zápěstí a do břicha,“ uvedla státní zástupkyně Marie Čechová.

Kolegové pokousaného při vyšetřování uvedli, že na břiše dozorce jasně viděli otisky od zubů útočníka.

Soud bude pokračovat v květnu. Za násilí proti úřední osobě a vyhrožování se může Mirga vrátit za mříže až na čtyři roky.